Ритуальные компании отказываются везти тело Навального на отпевание

Ритуальные компании отказываются везти тело Алексея Навального в церковь «Утоли моя печали», где 1 марта должно состояться отпевание политика. Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

«Сначала нам не дали снять похоронный зал для прощания с Алексеем. Теперь, когда должно состояться просто отпевание в церкви, ритуальные агенты сообщают нам, что ни один катафалк не соглашается везти туда тело. Всем бригадам звонят неизвестные люди и угрожают, чтобы тело Алексея они никуда не везли», — написала она.

28 февраля соратники Навального сообщили, что его отпевание состоится в церкви иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьино 1 марта в 14:00. Похороны пройдут на Борисовском кладбище. Зал для прощания команда Навального так и не смогла найти, так как владельцы помещений отказывались с ними работать.

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Иван Жданов рассказал «Медузе», что в какой-то момент прощание собирались провести в Николо-Архангельском крематории. Для заключения договора с учреждением представителю команды Навального предложили приехать ночью на Котляковское кладбище.

«Он туда приезжает — а ему вручают бумажку о том, что предлагают похоронный зал на северном Хованском кладбище. Он говорит: “Ну я же приехал заключать договор на это кладбище, на Николо-Архангельский крематорий”. Ему говорят: “Да, но там занято уже, там прощания не будет”», — сказал Жданов.

В итоге соратники оппозиционера позвали людей на прощание в церковь, где состоится отпевание.

Издание Sota сообщает, что силовики уже начали готовиться к церемонии: они расставляют железные ограждения вокруг храма. Также на дверях церкви появились свежие плакаты о запрете аудио- и видеосъемки.

Фото: Sota

Корреспондент Sota также заметил специальные антенны на фонарях вокруг Борисовского кладбища, где состоятся похороны Навального. По его словам, они могут использоваться как глушилки или средства спецсвязи.

Фото: Sota

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