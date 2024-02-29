Настя Ивлеева поддержала Путина

Блогерка и организаторка «голой вечеринки» Анастасия Ивлеева поддержала Владимира Путина после его выступления на послании Федеральному собранию. Она опубликовала соответствующий пост в своем телеграм-канале, он набрал более 17 тысяч дизлайков.

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Ивлеева сообщила, что в этом году она впервые смотрела послание президента. «Последние месяцы я стараюсь погрузиться и разобраться во многих вопросах, которым раньше не уделяла внимание», — пояснила она.

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«Инициативы и проекты, которые были озвучены, у меня искренне отзываются и я знаю, что пойду за них голосовать», — написала Ивлеева.

В 2022 году, когда началась война в Украине, блогерка опубликовала в инстаграме черный квадрат с подписью «НЕТ ВОЙНЕ». Также она выкладывала изображение белого голубя и призывала власти России к мирным переговорам. В декабре 2023 года после скандала с «голой вечеринкой» она удалила эти посты.

Организованная Ивлеевой вечеринка с дресс-кодом almost naked («почти голые») состоялась в московском клубе «Мутабор» в ночь на 21 декабря. На нее пришли звезды шоу-бизнеса, многие из которых были в откровенных нарядах. Мероприятие было закрытым, однако фото и видео с него распространились в соцсетях, что вызвало возмущение среди военных, провоенных блогеров, «общественников» и представителей РПЦ.

Многие гости вечеринки впоследствии записали видео с извинениями, но в итоге все равно столкнулись с последствиями. Например, Филиппа Киркорова вырезали из новогодних эфиров, а певицы Лолита и Анна Асти столкнулись с отменами концертов. В феврале «Медуза» опубликовала новый список «запрещенных» в России артистов, в который вошли многие участники вечеринки Ивлеевой, включая Асти, Глюкозу, Диму Билана, и Филиппа Киркорова.

Вскоре после этого Киркоров съездил в аннексированную Донецкую область и записал там видео с заявлением о любви к России. Лолита, в свою очередь, пообещала восстановить храм в одном из оккупированных украинских регионов.

Для некоторых участников мероприятия последствия были юридическими. Анастасию Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч рублей за «организацию массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка» (часть 1 статьи 20.2.2 КоАП).

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Позднее к ней подали иск на миллиард рублей.

Одного из гостей вечеринки, рэпера Vacio, который пришел в одном носке на члене, дважды арестовывали по статье о «мелком хулиганстве». На выходе из спецприемника ему вручили повестку в военкомат. Рассматривая одно из заведенных на Vacio дел, Лефортовский районный суд Москвы пришел к выводу, что вечеринка Ивлеевой была направлена «на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений».

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