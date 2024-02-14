Певица Лолита пообещала восстановить храм на оккупированной территории. Ранее в России отменили несколько ее концертов

Певица Лолита Милявская пообещала восстановить храм на «одной из новых территорий». Видео с рассказом об этом она опубликовала в своем телеграм-канале.

Лолита адресовала ролик «общественникам», по просьбе которых в России отменяют ее концерты. По словам певицы, те считают ее «недостаточно раскаявшейся» за участие в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой.

«Я одна из первых, кто пел концерты в Донецке и Луганске […] Когда с нашей стороны, со стороны моей родины начали писать: “Чтоб ты сдохла, тварь, чтоб сдохла вся твоя семья”, мне так хотелось каждый раз сказать: “Побойтесь бога”. Именно поэтому я сейчас буду принимать участие в восстановлении храма на одной из новых территорий», — сказала Милявская. О каком храме идет речь, она не уточнила.

Ранее певец Филипп Киркоров, которого тоже критиковали за участие в «голой» вечеринке Ивлеевой, приехал в аннексированную Донецкую область. 13 февраля телеграм-каналы опубликовали видео, на котором он выступил в больнице в Горловке. На одном из роликов он обратился к военным со словами: «У меня есть моя страна, уезжать никуда не собираюсь. Я живу здесь, жил и буду жить […] Поэтому у меня очень важное ощущение тыла, которое даете вы».

На следующий день артист выложил в инстаграме фотографию из горловского разрушенного концертного зала. «Здесь музыка еще зазвучит… силами наших героев», — подписал снимок Киркоров.

В начале февраля «Медуза» писала, что Киркоров и Лолита попали в список запрещенных артистов. До этого Киркорова вырезали из новогодних эфиров на российском телевидении, а у Лолиты отменили несколько концертов в разных городах.

В декабре 2023 года многие звезды российской эстрады приняли участие в «голой» вечеринке блогерки Насти Ивлеевой в московском клубе «Мутабор». Некоторые пришли на мероприятие в откровенных нарядах, что возмутило общественников, чиновников, провоенных блогеров и представителей РПЦ.

В итоге Ивлееву оштрафовали на сто тысяч рублей за «организацию массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшем нарушение общественного порядка» (часть 1 статьи 20.2.2 КоАП). Пришедшего на мероприятие в одном носке, надетом на член, рэпера Vacio два раза подряд арестовывали по обвинению в «мелком хулиганстве». Его также оштрафовали по статье об «пропаганде ЛГБТ» и вручили ему вручили повестку в военкомат.

Читать еще Рэперу Vacio вручили повестку в военкомат Он взбесил Путина, получил новый арест и якобы заявил о готовности отправиться на войну с Украиной

Владелец клуба «Мутабор» Михаил Данилов со словами «мы против мракобесия» подарил московскому храму фрагменты мощей Святого Николая Чудотворца. Тем не менее, заведение закрыли на три месяца за «нарушение санитарно-эпидемиологических норм».

The Moscow Times со ссылкой на источники писала, что травля и преследование участников «голой» вечеринки начались по команде из администрации президента. Ксения Собчак, которая тоже была на мероприятии, сообщила, что Путину на участников вечеринки донес режиссер Никита Михалков.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.