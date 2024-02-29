Путин предложил «продумать» увеличение налогов для людей с высокими доходами

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил «продумать» вопрос увеличения налоговой нагрузки на граждан с высокими доходами. Трансляция послания ведется на платформе «Смотрим».

«Безусловно, она (налоговая система) должна обеспечивать поступление ресурсов для решения общенациональных задач, так для региональных программ. Призвана сокращать неравенство не только в обществе, но в экономическом развитии субъектов федерации, учитывать уровень доходов граждан и компаний. Предлагаю продумать подходы модернизации нашей фискальной системы в сторону более справедливого распределения налогового бремени в сторону тех, у кого высокие личные и корпоративные доходы», — сказал Путин.

Он заявил, что нужно закрыть «лазейки» для ухода от уплаты налогов или для их снижения. Путин поручил Госдуме и правительству представить конкретные положения по этому вопросу.

Также российский президент объявил о списании двух третей долгов регионов по бюджетным кредитам. По словам Путина, «это позволит сохранить им около 200 млрд рублей ежегодно с 2025 по 2028 годы». Средства планируют направить на «поддержку инвестиций и инфраструктурные проекты».

Ранее во время послания Федеральному собранию Путин пригрозил западным странам ответным ударом, если они решат напасть на территорию России. «Без всякого смущения заявляют, что Россия якобы намеревается напасть на Европу, а при этом сами выбирают цели для нанесения ударов по нашей территории. Заговорили о возможности отправки на Украину натовских военных контингентов. Но мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными», — заявил он.

Послание Путина Федеральному собранию в 2024 году стало 19-м по счету. Наиболее длинное он огласил в 2018 году, оно длилось 1 час 57 минут.

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