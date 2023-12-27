Организатор «голой» вечеринки блогерша Настя Ивлеева записала видео с извинениями. Суд признал мероприятие «пропагандой-ЛГБТ»

Организатор «голой» вечеринки в клубе «Мутабор» блогерша Настя Ивлеева опубликовала видео с извинениями. Ранее Лефортовский районный суд Москвы пришел к выводу, что мероприятие было направлено «на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на решение суда по административному делу рэпера Vacio (Николая Васильева).

«Как следует из материалов дела, 21 декабря 2023 года был выявлен гражданин Васильев Н. М., который участвовал в тематической вечеринке в ночном клубе „Мутабор“, направленной на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, выразившуюся в распространении информации, направленной на формирование нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений с применением средств массовой информации сетей интернет», — говорится в постановлении.

Так называемая «голая» вечеринка блогерши Насти Ивлеевой прошла в московском клубе «Мутабор» 21 декабря. Дресс-кодом мероприятия был «Almost naked» (почти голый) и многие посетившие вечеринку российские знаменитости пришли туда в весьма откровенных нарядах.

Фото и видео, снятые на вечеринке, вызвали широкий общественный резонанс и возмущение среди российских депутатов, общественников, представителей РПЦ, z-блогеров и военных на фронте в Украине. Они написали многочисленные доносы на участников мероприятия, требуя привлечь их к ответственности в том числе за «дискредитацию России». Против самой Ивлеевой был подан коллективный иск с требованием заплатить один миллиард рублей в фонд помощи российским военным на фронте в Украине.

Первым извинившимся за участие в «голой» вечеринке стал рэпер Vacio. Он пришел на мероприятие в одном лишь носке, надетом на член. На следующий день он сообщил о своем аресте на 15 суток. Позже стало известно, что арест он получил по административной статье о мелком хулиганстве. Также суд оштрафовал его на 200 тысяч рублей, признав виновным в «ЛГБТ-пропаганде».

Вскоре после этого информагенства опубликовали видео, в котором Vacio извиняется за свое участие в вечеринке. На кадрах он говорит, что «не поддерживает ЛГБТ» и «осуждает его участников».

В последующие несколько дней за свое участие в «голой» вечеринке Ивлеевой извинились также журналистка Ксения Собчак, певцы Дима Билан и Филипп Киркоров, а также певица Лолита Милявская. Последняя также пожаловалась, что ей отменяют концерты и вырезают ее выступления из новогодних телепередач.

Сама Ивлеева сначала записала видео, в котором попросила прощения за распространение скандальных видео с вечеринки. Она заявила, что гости мероприятия пришли на него в откровенных нарядах по собственной инициативе. Сама же вечеринка, по словам Ивлеевой, была презентацией ее фоторабот, сделанных в бытность главным редакторов российского издания журнала Playboy.

В ночь на 27 декабря Ивлеева опубликовала новое видео продолжительность более 21 минуты. В нем она плачет, просит простить ее и дать ей второй шанс, или публично казнить. Незадолго до этого стало известно, что от сотрудничества с Ивлеевой отказались МТС и банк «Тинькофф».



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