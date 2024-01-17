Против Ивлеевой подали иск на миллиард рублей из-за «голой» вечеринки

Таганский районный суд Москвы зарегистрировал коллективный иск на сумму в один миллиард рублей против блогерши Насти Ивлеевой. Соответствующая карточка появилась в базе данных суда.

Истцами по иску выступают 22 человека. В своем иске они утверждают, что «голая» вечеринка, организованная Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» в декабре прошлого года, нанесла им и миллионам других россиян «нравственные страдания». В связи с этим истцы просят суд обязать Ивлееву перечислить фонд поддержки участников войны в Украине «Защитники Отечества» миллиард рублей, арестовать ее имущество, а также запретить ей вести в России мероприятия и рекламировать бренды. Соответветчиком в иске также указан сотовый оператор МТС.

Ранее аналогичный иск был подан в Хамовнический суд Москвы. Однако он отказался его рассматривать, так как Ивлеева не проживает на подведомственной ему территории. Одним из заявителей по обоим искам выступает продюсер сериала «Бригада» Александр Иншаков.

Вечеринка Ивлеевой с дресс-кодом «Almost naked» (почти голый) прошла в московском клубе «Мутабор» в ночь с 20 на 21 декабря. На нее пришли российские знаменитости в откровенных нарядах. Кадры с мероприятия вызвали возмущение у российских военных, общественников, представителей церкви и провоенных блогеров. Лефортовский районный суд постановил, что вечеринка была направлена на «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений».

Позже саму Ивлееву оштрафовали на сто тысяч рублей за «организацию массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшем нарушение общественного порядка» (часть 1 статьи 20.2.2 КоАП).

Читать еще Рэперу Vacio вручили повестку в военкомат Он взбесил Путина, получил новый арест и якобы заявил о готовности отправиться на войну с Украиной

Пришедшего на мероприятие в одном носке, надетом на член, рэпера Vacio два раза подряд арестовали по обвинению «мелком хулиганстве» вручили повестку в военкомат и оштрафовали за «ЛГБТ-пропаганду». Позже многие участвовавшие в вечеринке знаменитости записали видео с извинениями. Среди них оказались Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Ксения Собчак и Дима Билан. При этом Киркорова и Милявскую вырезали из новогодних эфиров российских федеральных каналов.

Вскоре после этого хозяин клуба «Мутабор», где прошла вечеринка Ивлеевой, подарил московскому храму частичку мощей Святого Николая Чудотворца. Тем не менее позже клуб закрыли на три месяца за «нарушение санитарно-эпидемиологических норм».

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.