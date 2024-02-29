Путин пригрозил Западу ответными ударами в случае нападения

Владимир Путин в 19 раз обратился с посланием к Федеральному собранию. Он рассказал об оружии и пригрозил западным странам ответным ударом, если они решат напасть на территорию России.

«Без всякого смущения заявляют, что Россия якобы намеревается напасть на Европу, а при этом сами выбирают цели для нанесения ударов по нашей территории. Заговорили о возможности отправки на Украину натовских военных контингентов. Но мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными. Они должны в конце концов понимать, что у нас тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории. И что все они придумывают сейчас, чем пугают весь мир, что все это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит уничтожением цивилизации. Они чего, этого не понимают, что ли?» — сказал Путин.

По его словам, российские военные на фронте для поражения «особо важных целей» используют гиперзвуковой авиационный комплекс «Кинжал». Также в бою применялся ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования «Циркон».

«На боевом дежурстве стоят гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности “Авангард” и лазерные комплексы “Пересвет”. Завершаются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности “Буревестник” и беспилотного подводного аппарата “Посейдон”», — добавил Путин.

Кроме того, Путин обещал применить тяжелые баллистические ракеты «Сармат», которые уже поставлены войскам, и рассказать о неких «новых достижениях ученых». В своей речи он также назвал «вбросами» информацию о том, что Россия собирается разместить ядерное оружие в космосе.

«Это уловка только для того, чтобы втянуть нас в переговоры на своих условиях, которые выгодны исключительно Соединенным Штатам. При этом они блокируют наше предложение, которое лежит у них на столе уже более 15 лет, имея в виду проект договора о предотвращении размещения оружия в космосе», — сказал он.

В сентябре 2023 года стало известно, что российский истребитель Су-34 впервые применил гиперзвуковую ракету «Кинжал», а комплексы «Кинжал» используют на фронте с марта 2022 года.

В то же время, гиперзвуковые ракеты «Циркон», о применении которых говорил Путин, пока не приняты на вооружение. Об этом в конце января сообщил гендиректор НПО машиностроения (входит в Корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Александр Леонов.

В 2024 году российские военные должны завершить работы по постановке на боевое дежурство стратегического ракетного комплекса «Сармат». Эти ракеты, как сообщается, могут быть оснащены несколькими гиперзвуковыми боевыми блоками «Авангард», которые могут развивать скорость около 27 Махов.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.