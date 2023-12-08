Алексею Навальному на прошлой неделе стало плохо в колонии, ему поставили капельницу — Ярмыш

На прошлой неделе Алексею Навальному стало плохо в камере, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш. По ее словам, у оппозиционера закружилась голова и он лег на пол.

«Сотрудники колонии сразу же прибежали, опустили койку, положили Алексея и поставили капельницу. Что это было, мы не знаем, но учитывая, что его лишают еды, держат в карцере без вентиляции и свели время прогулок к минимуму, это похоже на голодный обморок», — написала Ярмыш. Она добавила, что после того случая адвокаты видели Навального, и что он был «относительно в порядке».

Однако теперь защитники оппозиционера не могут встретиться с ним уже три дня, его сторонники также ничего не знают о его состоянии, сказала Ярмыш. По ее словам, раньше от Навального «хотя бы иногда» приходили письма, «пусть и отцензурированные», но на этой неделе писем от него не было. Письма ему тоже не доставлены.

Сегодня адвокаты провели целый день возле колоний особого режима №6 и №7 во Владимирской области, добавила пресс-секретарь Навального. В обеих им сказали «ждать», но в итоге отказали в посещении оппозиционера.

Ранее директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов сообщил, что Навального в очередной раз не вывели по видеосвязи на заседание суда, сегодня — «из-за проблем с электричеством».

7 декабря в соцсетях Алексея Навального появился призыв голосовать на президентских выборах за любого кандидата, кроме Путина. В рамках этой инициативы его команда запустила кампанию «Россия без Путина».

Сторонники оппозиционера установили в нескольких российских городах баннеры с QR-кодами, ведущими на сайт инициативы «Россия без Путина». После этого московские власти запретили размещать в городе билборды с QR-кодами, а сайт кампании «Россия без Путина» перестал открываться на территории страны без VPN.

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