Навального подвергли самому жестокому наказанию, предусмотренному в колониях

Алексея Навального на год перевели в единое помещение камерного типа (ЕПКТ). Пост об этом появился в его соцсетях.

«Продолжаю собирать коллекцию аббревиатур раздела “Наказание” тюремных правил. У меня уже был СУОН (строгие условия отбывания наказания), ШИЗО (штрафной изолятор), ПКТ (помещение камерного типа)», — написал он.

По словам Навального, о переводе его в ЕПКТ ему объявили сразу после рассмотрения апелляции по его «экстремистскому» делу, где суд признал законным приговор — 19 лет в колонии особого режима.

«Год ЕПКТ – это самое строгое из возможных наказаний в колониях всех видов», — отметил Навальный.

«Чувствую себя усталой рок-звездой на грани депрессии. Достиг вершины хит-парада и больше стремиться не к чему. С другой стороны, это я не взлетел на вершину, а упал на дно. А там, как известно, всегда могут постучать снизу», — написал он.

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