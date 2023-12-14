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Навального нет в московских СИЗО. Адвокаты и соратники не могут найти его уже девятый день

15:51 • 14.12.2023

Сторонники политика Алексея Навального не нашли его в следственных изоляторах Москвы, связи с ним нет уже девятый день. Об этом сообщил соратник оппозиционера Иван Жданов. 

Ранее о возможном этапировании Навального из Владимирской области в Москву заявили источники телеграм-канала Baza. По их информации, политика доставили в столицу для проведения следственных действий по новому уголовному делу. 

Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш рассказала о появлении слухов, согласно которым Навальный «под наблюдением врачей». «Этим слухам мы не верим, и подтверждения им у нас нет. Алексей уже три года не получает никакой медицинской помощи, даже в посещении стоматолога ему отказывают уже больше года», — заявила она. 

Как сообщила 11 декабря Ярмыш, в администрации ИК-6 в Мелехово Владимирской области адвокату Навального сказали, что тот больше не числится в учреждении. Там не уточнили, куда перевели политика. До этого Навального не выводили на судебные заседания по видеосвязи, в колонии это объяснили тем, что они с 7 декабря не могут «починить электричество». 

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