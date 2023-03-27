К Алексею Навальному в ШИЗО подселили человека, которому до этого два месяца не выдавали средства гигиены

К Алексею Навальному, находящемуся в ИК-6 в Мелехово Владимирской области, подселили человека, которому два месяца не выдавали средства гигиены. Об этом политик рассказал в своих соцсетях.

«Понимаете, в очередной раз случилось удивительное совпадение. Меня сажают в ШИЗО, и он сразу совершает удачный проступок. Два месяца он курил в одном и том же месте, и никто не обращал внимания. Но как только потребовалось невозможно душную камеру сделать еще более душной и невыносимой, ему за это курение тоже дали 15 суток», — написал Навальный.

По его словам, последние два месяца его сокамерник не получал ни зубной пасты, ни туалетной бумаги. Перед тем, как присоединиться к Навальному в ШИЗО, он некоторое время пробыл в санитарной части. «Используют человека как ватку с бактериями», — заключил оппозиционер.

О том, что Алексей Навальный в очередной раз был помещен в штрафной изолятор, стало известно 24 марта. Его отправили туда на 15 суток за то, что он «неправильно представился».

Политик находится в колонии строгого режима в Мелехово с июня 2022 года. Это его 12-е водворение в ШИЗО.

Источник: Алексей Навальный (2)

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