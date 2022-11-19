17 ноября Навальный сообщил, что его переводят в помещение камерного типа (ПКТ). Раньше политика регулярно отправляли в штрафной изолятор (ШИЗО), но ПКТ — новая для него мера наказания, после которой его могут отправить из колонии в тюрьму — в еще более строгие условия содержания. Рассказываем, что такое ШИЗО и ПКТ, в чем разница и что может ждать Алексея Навального.

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Навального могут отправить в тюрьму. А разве последние полтора года он не в тюрьме?

Нет. Существуют разные виды исправительных учреждений.

«Люди на воле привыкли называть тюрьмой все места лишения свободы, — объясняет гражданский активист Константин Котов (в 2019 году Котов был осужден по “дадинской” статье — за “неоднократное нарушение правил проведения собраний и митингов” на полтора года колонии общего режима. “Мемориал” признал Котова политическим заключенным). — На самом деле в тюрьму отправляют только особо опасных преступников (рецидивистов, террористов, серийных убийц. — Прим. “Холода”), а те, кто осужден впервые, — как правило, попадают в колонию общего режима».



Те, кто впервые совершил преступления средней и большой тяжести, отправляются отбывать наказание в колонию общего режима. Рецидивистов (людей, которые совершили повторное преступление) отправляют в колонии строгого и особого режимов. В тюрьмах сидят осужденные на срок более пяти лет по особо тяжким преступлениям, а также особо опасные рецидивисты. В тюрьмы также отправляют людей, осужденных за терроризм, захват заложников, вооруженный мятеж и по некоторым другим особо тяжким статьям. При этом у сотрудников колонии есть право ужесточить условия содержания заключенного с помощью наказаний (ШИЗО, ПКТ, СУС). За повторяющиеся нарушения его могут перевести на еще более строгие условия содержания (то есть из колонии общего режима в колонию строгого режима или в тюрьму).



Именно это уже несколько раз происходило с Алексеем Навальным: в феврале 2021 года суд отправил его в колонию общего режима; в июне 2022 года политика перевели из колонии общего режима в исправительное учреждение строгого режима; c августа — семь раз отправляли в камеру одиночного типа ШИЗО, а в середине ноября поместили в ПКТ.

В чем разница между условиями в обычной колонии, ШИЗО и ПКТ?

ШИЗО, ПКТ, перевод в колонию со строгими условиями содержания или в тюрьму — это меры наказания, которые легально могут применяться сотрудниками колоний.

«ШИЗО — это комната два на два метра или меньше, там есть шконка, на которой можно лежать только ночью. Через полчаса после подъема сотрудники колонии приходят с поверкой: ты выходишь из камеры, туда заходит человек и пристегивает шконку к стене. Лежать на ней до отбоя нельзя, — рассказывает про свой опыт пребывания в ШИЗО Котов. — В камере есть маленький столик, и рядом либо табурет, либо скамеечка, параша — туалет в виде дырки в полу и небольшая раковина рядом».

Когда заключенного отправляют в ШИЗО, ему запрещено брать с собой личные вещи, в том числе книги и продукты, которые, например, были переданы родными. Константин Котов рассказывает, что взять с собой можно только мыло и зубную щетку, бритву выдают раз в неделю. Также правила разрешают взять зубную пасту и туалетную бумагу.

По словам Котова, единственное, чем можно убить время в штрафном изоляторе, — это чтение книг из местной библиотеки. Если придет письмо, можно попросить бумагу и ручку и написать ответ, но ручку через какое-то время забирают. На прогулку выводят один раз в день. Константин Котов говорит, что его права ущемляли даже в том, что вместо часовой прогулки выводили на получасовую. А это единственная возможность для заключенного побыть под открытым небом.

А вот ПКТ — это камера на четырех человек, причем находятся такие помещения в отдельном запираемом здании. Заключенные, которых отправили в ПКТ изолированы от окружающих, они могут общаться в камерах между собой, но не имеют возможности выходить на территорию колонии. В ПКТ могут отправить на срок до шести месяцев.

В ПКТ разрешено только одно краткосрочное свидание за полгода, сокращена сумма, которую заключенный может потратить на покупки в местном магазине, а телефонные звонки разрешаются крайне редко. При этом из ПКТ по-прежнему можно попасть в ШИЗО, если администрация колонии посчитает, что заключенный продолжает нарушать правила, а также у администрации колонии появляется возможность отправить заключенного в тюрьму — в еще более строгие условия.

Похожее развитие событий еще в октябре предсказывал правозащитник Павел Чиков. Он писал, что после ШИЗО Навального отправят в ЕПКТ (ПКТ — это камера на четырех человек, где заключенные могут провести до полугода, а ЕПКТ — это одиночная камера, где наказание могут отбывать до года. — Прим. «Холода»), а затем смогут перевести и в тюрьму. Тогда Алексей Навальный лишится права на условно-досрочное освобождение.

За что заключенных так наказывают?

Наказать могут за драки, отказ подчиняться требованиям администрации колонии и другие нарушения правил внутреннего распорядка: например, за отказ выполнять зарядку или неопрятный внешний вид — если захотят, сотрудники ФСИН могут признать нарушением практически все, что угодно.

«Я попал в ШИЗО за то, что не увидел сотрудника и не поздоровался с ним. Таким образом я якобы нарушил правила, — вспоминает Константин Котов, отсидевший полтора года в колонии общего режима и 10 суток в ШИЗО. — Возможностей у администрации привлечь к наказанию очень много, чем они и пользуются, формально не нарушая закон».

Максимальный срок содержания в ШИЗО — 15 суток. Но теоретически сотрудники могут повторно отправить заключенного в изолятор уже на следующий день после предыдущего срока и повторять это бесконечное количество раз.

За три месяца (с середины августа) Алексей Навальный провел в одиночной камере ШИЗО 67 дней:

15 августа — 3 суток из-за расстегнутой верхней пуговицы робы; 24 августа — 5 суток из-за того, что при возвращении из изолятора он недостаточно быстро выполнил требование сотрудника колонии убрать руки за спину; 30 августа — 7 суток из-за того, что неправильно представился и был «слишком политически активен для заключенного» (тогда Навальный объявил о создании профсоюза заключенных); 7 сентября — 15 суток за то, что, представляясь сотрудникам колонии, он назвал свои имя и год рождения, после чего процитировал решение ЕСПЧ о том, что его содержание в колонии незаконно. Сотрудники колонии, в которой находится политик, пояснили, что наказали его за то, что, представляясь, он не назвал статью Уголовного кодекса, по которой осужден; 23 сентября — 12 суток за речь о мобилизации, сказанную на заседании суда; 11 октября — 14 суток за отказ мыть забор; 1 ноября — 11 суток за плохую уборку прогулочного двора и «оскорбление» лейтенанта, к которому Навальный обратился по фамилии, а не по имени-отчеству.

ШИЗО как метод давления В российских колониях отправка в ШИЗО нередко используются для давления на политических заключенных. Например, крымско-татарский активист Теймур Абдуллаев, приговоренный к 16,5 годам заключения в колонии строгого режима за «организацию террористической деятельности», по его подсчетам на февраль 2022 года, находился в ШИЗО 470 суток с вынесения приговора в июне 2019 года. Виктор Филинков, приговоренный к семи годам колонии общего режима по делу «Сети», недавно отбывал свой 33 срок в ШИЗО — за полтора года Филинков провел в изоляторах почти год: 340 дней, из них 270 дней — в одиночке. 66-летний карельский историк и правозащитник Юрий Дмитриев за осень 2022 года был отправлен в ШИЗО уже четырежды: его дважды наказывали за то, что тот не поздоровался по форме с представителем администрации, держал на кровати домашнее животное (днем там спала кошка, которую Дмитриев подкармливает), не убрал вовремя руки за спину. Теймур Абдуллаев, Виктор Филинков и Юрий Дмитриев признаны правозащитным центром «Мемориал» политзаключенными.

В ПКТ отправляют «злостных нарушителей» за постоянные дисциплинарные взыскания, за драки, наличие запрещенных предметов (например, телефона, алкоголя, наркотиков) или за конфликты с сотрудниками колонии.

«Ни у нас, ни у адвокатов пока нет никаких официальных документов на этот счет, поэтому мы сами не знаем ни формальных причин перевода, ни конкретных условий. — рассказала “Холоду” пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш. — Известно, что в ПКТ в принципе полностью запрещены длительные свидания, одна посылка в полгода. И важно: из ПКТ все равно могут сажать в ШИЗО».

Заключение в ШИЗО или ПКТ можно оспорить?

Теоретически да: если суд согласится с требованиями заключенного (их можно передать через адвоката), то он может признать отправку в ШИЗО или в ПКТ незаконной и обязать выплатить осужденному компенсацию морального вреда. Например, в 2015 году одному из осужденных в Магаданской области удалось оспорить водворение в ШИЗО от 2010 года — суд назначил компенсацию 15 тысяч рублей.

На практике оспорить решение колонии удается крайне редко. Например, адвокатам Константина Котова не удалось оспорить в суде его заключение в ШИЗО за то, что тот не поздоровался с сотрудником колонии, которого не увидел. Адвокаты Навального также неоднократно подавали иски, чтобы оспорить заключение политика в ШИЗО, но суд всякий раз встает на сторону колонии.

«Сотрудники колонии стараются сделать так, чтобы формально водворение в ШИЗО или перевод на более суровые содержания выглядели как законное действие, придираются к пустякам», — говорит Котов.

Но что будет дальше с Алексеем Навальным?

Вероятно ближайшие полгода Навальный проведет в ПКТ. При этом его все еще смогут отправлять в ШИЗО бесконечное количество раз, не давая воспользоваться правом на свидание (в ПКТ разрешено одно краткосрочное свидание в полгода).

«Мы планируем обжаловать отправку в ПКТ, как только истребуем документы. Сейчас адвокаты Алексея этим занимаются. Но решение о переводе принимается не в колонии и не в суде. Алексей пишет антивоенный пост или выступает с антивоенной речью в суде — ему ужесточают условия. — говорит Кира Ярмыш. — Очевидно, конечная цель — перевести его в тюремный режим. А потом строгие условия в тюрьме. Пространство для ужесточения огромное. Кроме того, после приговора по новому уголовному делу Алексея могут перевести в более отдаленную колонию, куда адвокатам будет трудно попасть чисто физически».

Последний раз, по словам пресс-секретаря Навального, политик виделся с семьей в мае — перед тем, как его перевели из колонии общего режима в Покрове в колонию строгого режима в Мелехово. «Алексей не перестанет высказываться, значит, они будут давить на него дальше», — говорит Кира Ярмыш.