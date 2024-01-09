Навального в 24-й раз отправили в ШИЗО. Впервые — в колонии на Ямале, куда его недавно этапировали

Алексея Навального на семь суток поместили в штрафной изолятор в ИК-3 в Ямало-Ненецком автономном округе. Сообщение об этом появилось в соцсетях политика. За все время, что Навальный находится в заключении, его водворили в ШИЗО в 24-й раз.

Оппозиционер рассказал, что его отправили в штрафной изолятор сразу после того, как он вышел из карантина. Поводом стало то, что он «оказался представиться по форме, на воспитательную работу не реагировал, должных выводов для себя не делал».

Навальный сообщил, что распорядок дня в ШИЗО отличается от распорядка в обычной камере, поэтому на прогулку его выводят в 6:30 утра.

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«Мой прогулочный двор можно увидеть на втором фото в карусели в инстаграме. 11 шагов от стены и 3 до стены — особо не разгуляешься, но хоть какое-то движение, поэтому выхожу. Холоднее -32°C пока не было. Но даже и при такой температуре больше получаса можно гулять, только если успевать отращивать новый нос, уши и пальцы. Мало что так бодрит, как прогулка на Ямале в 6:30 утра. А уж какой прекрасный свежий ветерок задувает во двор, несмотря на бетонный забор, прямо ух!», — написал оппозиционер.

В декабре 2023 года Алексей Навальный пропал — о его местонахождении не было известно на протяжении 20 дней. Позднее адвокаты нашли его в колонии №3 «Полярный волк», которая находится в поселке Харп в ЯНАО.

«Прогулочный двор — соседняя камера, чуть больше по размеру, на полу которой лежит снег. Ну и конвой видел, не такой, как в центральной России, а как в кино — с автоматами, в теплых рукавицах и войлочных сапогах. С теми самыми красивыми пушистыми овчарками‎», — рассказывал о колонии Навальный.

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