Навального в 25-й раз отправили в ШИЗО

Отбывающего наказание политика Алексея Навального отправили в ШИЗО. Об этом сообщила его соратница Кира Ярмыш.

По ее словам, Навального поместили в штрафной изолятор на десять суток за то, что он «неправильно представился».

Команда Навального отмечает, что с августа 2022 года его помещают в ШИЗО уже в 25-й раз. В сумме он провел там 283 дня.

Это уже второй раз, когда Навального помещают в штрафной изолятор в колонии особого режима «Полярный волк», куда его перевели в конце 2023 года. 9 января его отправили в ШИЗО за то, что он «отказался представиться по форме». Соратники оппозиционера писали, что, по мнению сотрудников исправительного учреждения, Навальный также «на воспитательную работу не реагирует, должных выводов для себя не делает».

В конце 2023 года Навального перевели из колонии во Владимирской области в исправительное учреждение в поселке Харп в ЯНАО. С 6 декабря Навального перестали подключать по видеосвязи из колонии к судебным заседаниям, а его адвокатам и родственникам около 20 суток не говорили о его местоположении.

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