«Пугалка для населения»

Госдума приняла в первом чтении законопроект о конфискации имущества у «негодяев» — россиян, которые публично выражают несогласие с действиями властей и не поддерживают войну с Украиной. Среди авторов документа — лично глава Госдумы Вячеслав Володин, поэтому сомнений в том, что новые карательные поправки пройдут второе и третье чтение, у экспертов нет. Значит ли это, что у тех, кто публично высказывается против войны, массово начнут отбирать имущество? Или закон был принят для галочки, и можно не переживать? «Холод» вместе с адвокатом «Первого отдела» Евгением Смирновым разбирался, чем новый закон грозит россиянам.

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заговорил о конфискации имущества людей, неугодных власти, еще год назад. «Уехавшие негодяи живут безбедно благодаря нашей стране. Находясь за границей, сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счет российских граждан. При этом позволяют себе публично лить грязь на Россию, оскорбляют наших солдат и офицеров. Чувствуют свою безнаказанность, полагая, что правосудию до них не дотянуться», — писал он тогда в своем телеграм-канале.

В январе 2024 года от разговоров он перешел к делу: законопроект о конфискации имущества был внесен, а через два дня уже принят в первом чтении. Законопроект был разработан депутатами Госдумы от «Единой России» Ириной Яровой, Еленой Ямпольской и Василием Пискаревым, а внесен на рассмотрение спикером Вячеславом Володиным, к которому присоединились руководители всех думских фракций, кроме Алексея Нечаева (руководителя фракции партии «Новые люди»). Примечательно, что письмо с текстом предлагаемого законопроекта, отправленное председателю Госдумы Володину, было подписано в том числе самим Володиным.

В первом чтении законопроект поддержали почти все депутаты Госдумы, против проголосовали всего трое. Перед голосованием спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что одобрение законопроекта повлияет на переизбрание депутатов. Как сообщается, второе чтение должно пройти через неделю.

Теперь отбирать «деньги, ценности и иное имущество, полученное в результате совершения преступлений» смогут у осужденных за «фейки» о российской армии, а также у тех, кто призывает к дезертирству, переходу на сторону ВСУ, сдаче военнослужащих в плен. Однако сделать это будет не очень просто.

Кого коснется новый закон?

Если законопроект о конфискации имущества будет принят, то изымать собственность смогут у людей, осужденных за распространение «фейков» о российской армии (статья 207.3 УК) или за призывы к деятельности, направленной против безопасности государства (статья 280.4 УК), с уточнением: «если преступление совершено из корыстных побуждений», причем изымаемая собственность должна быть получена в результате совершения преступления. Конфискация имущества может стать (но необязательно станет) дополнительной мерой наказания помимо основного приговора.

Адвокат «Первого отдела» Евгений Смирнов объяснил «Холоду», что для конфискации имущества по новым статьям (207.3 и 280.4) суд должен будет:

прописать основания, почему он считает, что конкретное имущество получено преступным путем, доказать, что преступление совершено из корыстных побуждений, прописать размер имущества, которое подлежит конфискации.

«Если человек совершил преступление из корыстных побуждений, то, по идее, у него должны быть деньги. Или ему могут пообещать денежное вознаграждение в будущем — в таком случае в качестве доказательства корыстного мотива в суде может быть использована переписка с обсуждением оплаты. Корыстным мотивом при этом могут счесть любое извлечение выгоды — не обязательно именно денежное вознаграждение», — говорит Смирнов.

В новом законопроекте также прописаны поправки к статье о призывах к деятельности, направленной против безопасности государства (статья 280.4 УК), которые называют два мотива для совершения преступления: корыстные побуждения или мотив политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти. Если в суде будет доказан мотив политической или иной ненависти, это может стать отягчающим обстоятельством при назначении наказания (но не станет поводом для конфискации имущества).

Фото: Евгения Новоженина / Reuters / Scanpix

Мотив политической или иной ненависти раньше уже учитывался при рассмотрении уголовных дел о распространении военных «фейков» (статья 207.3 УК). Адвокат Евгений Смирнов рассказал «Холоду», что доказывался мотив ненависти в таких делах тем, что у обвиняемого находили подписки в телефоне на телеграм-каналы организаций, считающихся в России «иноагентами» или «нежелательными», либо перепиской со знакомыми, где обсуждалась власть.

Что могут конфисковать?

Имущество, которое можно будет изъять по новому закону, можно разделить на три категории:

имущество, полученное за совершение преступления. Например, если за распространение «фейков» о российской армии осудят журналиста, суд может потребовать конфисковать гонорар за подготовку конкретного материала.

орудия, с помощью которых было совершено преступление. Например, таким орудием суд может счесть смартфон или компьютер, с помощью которых журналист мог работать над материалом, микрофон или камеру, с помощью которых записывался видеоролик.

Евгений Смирнов уточняет, что таким образом имущество достаточно активно конфисковывали и до введения новых поправок. «Например, за демонстрацию “экстремистской” символики изымают ноутбук или технику».

имущество, которое предназначалось для финансирования деятельности, направленной против безопасности РФ. По словам Смирнова, это могут быть деньги, на которые планировалось совершение преступления. Например, в уголовных делах о госизмене в виде перехода на сторону противника изъятию могут подлежать деньги, имеющиеся у человека, который, по мнению следствия, подстрекал кого-то другого перейти на сторону ВСУ. Эта норма распространится на весь перечень уголовных статей, предусмотренных для деятельности, направленной против страны (то есть тех, которое относятся к статье 280.4).

В случае, если изъять имущество, по мнению суда, непосредственно связанное с преступлением, невозможно — например, если обвиняемый находится за границей, — то изъять могут иную собственность, которая находится внутри страны. «Статья 104.2 УК говорит о том, что если имущество, подлежащее конфискации, невозможно обратить в доход государства, то можно взыскать другое имущество в сумме, эквивалентной той, что подлежит изъятию», — объясняет Смирнов. Однако он подчеркивает (об этом написано ниже), что с большой долей вероятности конфисковывать имущество будут нечасто.

Как себя обезопасить?

Адвокат «Первого отдела» Евгений Смирнов называет новый законопроект о конфискации имущества «пугалкой для населения». «Не думаю, что конфискацию по этим статьям будут применять направо и налево. Исходя из статистики по делам о госизмене (которые также предусматривают возможность конфискации имущества, полученного в результате совершения госизмены), мы видим, что на несколько сотен дел назначали конфискацию всего в паре-тройке случаев», — говорит Смирнов.

Редкость применения конфискации адвокат объясняет тем, что для изъятия собственности в суде нужно дополнительно доказывать факт обогащения в результате совершения преступления. «Достаточно сложно или практически невозможно будет доказать, что журналисты, уехавшие за пределы страны, получили гонорары за свои материалы, содержащие, по мнению российского государства, “фейки”. Счета у них не российские, правоохранители не смогут получить доступ к банковским переводам в других государствах, — говорит Смирнов. — Если говорить про людей, остающихся в России, то для того, чтобы конфисковать имущество, суду нужно будет доказать, что какая-то сумма или собственность появилась у человека именно за написание поста с “фейками”. Это сложно, и вряд ли кто-то будет этим заниматься».

Тем не менее общая рекомендация Евгения Смирнова для тех, кого потенциально могут признать виновным в распространении «фейков» или призывов к деятельности против безопасности государства: «Не иметь в России имущества, которое можно изъять. Например, если у вас есть машина, зарегистрированная в России, лучше вывезти ее за границу. Даже если вы ей не планируете пользоваться, лучше пусть она стоит в другой стране».

Кого судили за «фейки» и призывы к совершению деятельности против безопасности РФ в 2022 и 2023 годах?



Более 270 уголовных дел за «фейки» о российской армии было возбуждено за последние два года — такую цифру назвал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.



За «фейки» чаще всего судят журналистов, оппозиционных политиков или региональных активистов. Так, например, уже осудили политиков Илью Яшина и Владимира Кара-Мурзу, художницу Сашу Скочиленко, активистку и журналистку Марию Пономаренко, заочно осудили политика Владимира Милова, режиссера Ивана Вырыпаева. Также уголовные дела о распространении «фейков» возбудили против уехавших из России политика Дмитрия Гудкова, писателя Бориса Акунина, бывшей журналистки «Важных историй» Екатерины Фоминой, участницы Pussy Riot и бывшей муниципальной депутатки Люси Штейн и председательницы регионального «Голоса» Натальи Гусевой.



Однако фигурантами уголовных дела о «фейках» не всегда становятся публичные люди. В распространении «ложной информации» обвиняют в том числе и простых россиян: например, учительницу из Пензы, военнослужащих, сотрудника полиции или бывшего фигуранта «московского дела».



За призывы к деятельности против безопасности государства судят реже. По этой уголовной статье были приговорены фигуранты «Маяковских чтений» поэт Артем Камардин и Егор Штовба, башкирская активистка Рамиля Саитова, казанская блогерка Парвинахан Абузарова.



Также уголовные дела о призывах к деятельности, направленной против безопасности России, возбуждены в отношении журналиста Андрея Серафимова, автора мультсериала «Масяня» Олега Куваева, бывшего координатора штаба Навального в Перми Сергея Ухова, карельской депутатки Ольги Тужиковой.