Журналистку Марию Пономаренко приговорили к шести годам колонии из-за поста о российском обстреле Мариуполя

Ленинский районный суд Барнаула приговорил журналистку Rusnews Марию Пономаренко к шести годам колонии по обвинению в распространении «фейков» о российской армии. Об этом сообщил адвокат от «ОВД-Инфо» Дмитрий Шитов, который представляет ее интересы в суде.

Кроме того, суд запретил 44-летней Пономаренко заниматься журналистикой в течение пяти лет.

Поводом для возбуждения дела в отношении Пономаренко стал пост в инстаграме про российский обстрел Драмтеатра в украинском Мариуполе, опубликованный 17 марта прошлого года.

Как рассказал адвокат Пономаренко, в ходе процесса полицейские не смогли сказать с какого IP-адреса был опубликован этот пост. При этом сотрудник полиции пояснил, что не запрашивал IP-адрес. «Инстаграм — это враждебная организация, она на наши запросы не отвечает», — пояснил он.

Сторона обвинения просила суд приговорить Пономаренко к девяти годам колонии общего режима.

16 сентября журналистка пыталась покончить с собой из-за пыточных условий содержания в СИЗО, куда она сама попросилась из-за «пропутинских» родственников.

Источник: «ОВД-Инфо»

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