Сотрудника полиции приговорили к семи годам колонии по делу о «фейках» про армию. Его осудили за частные телефонные разговоры, которые попали на прослушку

Перовский районный суд Москвы приговорил к семи годам колонии общего режима техника столичного главка МВД Семиэля Веделя по делу о распространении «фейков» про российскую армию (пункты «а», «б» и «д» части 2 статьи 207.3 УК). Ем также запретили в течение четырех лет работать в органах. Об этом сообщает корреспондент «Медиазоны» из зала суда. В основу уголовного дела легли расшифровки личных звонков осужденного.

По версии обвинения, уроженец украинского Ирпеня Семиэль Ведель в марте прошлого года трижды созванивался с друзьями и коллегами-полицейскими и разговаривал с ними о войне в Украине. В частности, он говорил об убийствах мирных жителей российскими солдатами и об отсутствии в Украине нацистов.

Следователь посчитал, что сотрудник МВД распространял «фейки» под влиянием «начальника убойного отдела города Киева Чебана Д. М.». Сам Ведель не отрицал, что он созванивался с Чебаном, и называл его знакомым своего отца.

Адвокат осужденного Даниил Берман на суде настаивал, что его подзащитного обвиняют в распространении «фейков» на основе его частных разговоров, которые попали на прослушку. По данным «Медиазоны», телефон Веделя прослушивался в связи с расследованием дела об убийстве троих милиционеров 20 лет назад. Силовики считали, что техник МВД может что-то знать об этом преступлении.

Семиэль Ведель находился в СИЗО с марта 2022 года. В материалах дела он значится как Сергей Клоков, однако еще в 2005 году он сменил ФИО и получил новые документы.

Источник: «Медиазона»

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