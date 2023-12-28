Фигурантам дела о «Маяковских чтениях» вынесли приговоры — до семи лет колонии

Двум фигурантам дела о «Маяковских чтениях» вынесли приговоры. Поэта Артема Камардина осудили на семь лет колонии общего режима. Егора Штовбу приговорили к пяти с половиной годам заключения. Такое решение вынесла судья Тверского районного суда Москвы Ксения Панова, передает корреспондент SotaVision из зала суда.

После оглашения приговора силовики, как сообщается, задержали 12 человек. Среди них сотрудники пропагандистского телеканала НТВ, а также жена Камардина Александра Попова. Телеграм-канал «Осторожно, новости» пишет, что сторонников осужденных начали задерживать за крики «позор».

Камардина и Штовбу признали виновными в призывах к деятельности, направленной против безопасности государства (часть 3 статьи 280.4 УК), а также в возбуждении ненависти или вражды (пункт «в» части 2 статьи 282 УК).

Поводом для уголовного преследования стало их участие в так называемых «Маяковских чтениях». Они прошли в сентябре 2022 года на Триумфальной площади в Москве. На следующий день в квартиру Камардина ворвались силовики. Они избили его и изнасиловали грифом от гантели. После этого полицейские заставили Камардина извиняться, записали это на видео и опубликовали. Кроме того, силовики также избили Александру Попову.

По версии следствия, в ходе чтений Камардин прочитал стих с призывом не брать повестки и не ходить по ним в военкомат. Штовбу, а также еще одного поэта Николая Дайнеко силовики назвали соучастниками. В мае Дайнеко приговорили к четырем годам колонии.

Читать еще В Черном море гражданское судно подорвалось на мине

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.