Вырыпаева заочно приговорили к восьми годам колонии по делу о «фейках»

Басманный суд Москвы заочно приговорил драматурга и режиссера Ивана Вырыпаева, живущего в Польше, к восьми годам колонии по делу о «фейках» про российскую армию, сообщает SOTA. Поводом стали антивоенные выступления режиссера. Накануне обвинение запросило для него 10 лет колонии общего режима.

Вырыпаева объявили в розыск и заочно арестовали весной 2023 года. В суде стало известно, что поводом стали интервью Вырыпаева: его выступление на чикагском радио Radio NVC, интервью для канала «Ходорковский LIFE», эфир на канале ОВД-Инфо , а также публикации с сайта режиссера, в частности, письмо российским театрам.

После начала войны в Украине Вырыпаев обратился к российским театрам, которые ставили его пьесы, и рассказал о том, что будет перечислять вознаграждение за постановки в украинские фонды помощи беженцам.

«Наши с вами деньги пойдут на оказание помощи украинским беженцам детям и матерям, всем кто сейчас нуждается в этой помощи. Я рад, что таким образом деньги из бюджета культуры РФ будут справедливо отданы тем, кто пострадал и страдает от варварского нападения России», — написал тогда он.

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