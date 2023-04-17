Политика Владимира Кара-Мурзу приговорили к 25 годам колонии строгого режима 

Мосгорсуд приговорил российского политика Владимира Кара-Мурзу к 25 годам лишения свободы. Его признали виновным по трем статьям — госизмена, «фейки» об армии и осуществление деятельности «нежелательной организации».

На оглашение приговора политику пришла большая группа поддержки, в том числе западные дипломаты и российские правозащитники. Однако никого из них в зал заседания в итоге не допустили, туда, как сообщил корреспондент «Медиазоны», попали лишь сотрудники государственных информационных агентств. Всех остальных слушателей, включая несколько десятков журналистов, отправили в соседние залы, где была организована трансляция.

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Последнее слово

На прошлой неделе Кара-Мурза выступил с последним словом. Он сказал, что процесс над ним был больше похож на «суды» над советскими диссидентами в 60-70-е годы.

«На стадии показаний подсудимого председательствующий напомнил мне, что одним из смягчающих обстоятельств является “раскаяние в содеянном”. И хотя веселого вокруг меня сейчас мало, я не смог сдержать улыбку. В содеянном должны раскаиваться преступники. Я же нахожусь в тюрьме за свои политические взгляды. За выступления против войны в Украине. За многолетнюю борьбу с диктатурой Путина. За содействие принятию персональных международных санкций по “Закону Магнитского” против нарушителей прав человека. Я не только не раскаиваюсь ни в чем из этого — я этим горжусь», — сказал Кара-Мурза.

При этом он не стал просить суд об оправдательном приговоре. «Я ни о чем не прошу у этого суда. Я знаю свой приговор. Я знал его еще год назад, когда увидел в зеркале бегущих за моей машиной людей в черной форме и черных масках. Такая сейчас в России цена за немолчание», — отметил политик.

Владимир Кара-Мурза уже год находится в СИЗО. За это время, по словам его адвоката Марии Эйсмонт, политик похудел на 22 килограмма.

Кроме того, в конце марта стало известно, что ему диагностировали серьезное неврологическое заболевание — полинейропатию нижних конечностей. Этот диагноз, по словам другого адвоката политика Вадима Прохорова, входит в список заболеваний, которые препятствуют отбыванию наказания. Но защита пока не получила документы, подтверждающие выводы врачей, которые обследовали политика в СИЗО.

Ранее Кара-Мурза пережил два отравления неизвестными токсинами — в мае 2015 и в феврале 2017 года.

В чем обвиняли политика

Владимира Кара-Мурзу задержали в 11 апреля 2022 года рядом с его домом. Сначала ему назначили арест на 15 суток за якобы неповиновение полиции.

В конце месяца против него возбудили уголовное дело по статье о «фейках» про российскую армию (часть 2 статьи 207.3 УК), которая предусматривает до 10 лет лишения свободы. Поводом для этого обвинения стали выступления политика в Палате представителей американского штата Аризона, где он рассказывал о военных преступлениях российских солдат в Украине.

В июле 2022 года Кара-Мурзу обвинили в осуществлении деятельности «нежелательной организации» (статья 284.1 УК) из-за работы с фондом «Открытая Россия». Максимальное наказание по этой статье — шесть лет заключения.

А в начале октября того же года политику предъявили обвинение в государственной измене (статья 275 УК). По ней предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы. Следствие утверждает, что политик много лет помогал организациям из стран-членов НАТО.

6 апреля по совокупности обвинений прокурор просил суд приговорить Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима.

Кто такой Владимир Кара-Мурза

Владимир Кара-Мурза — российский оппозиционный политик, журналист и историк, автор многочисленных публикаций в российских и зарубежных изданиях. Политическую карьеру он начал, став советником Бориса Немцова. Он также был председателем совета «Фонда Бориса Немцова за свободу».

С 2015 по 2016 год Кара-Мурза занимал пост заместителя председателя «Партии народной свободы». С сентября 2019 по февраль 2022 года он также вел передачу на радиостанции «Эхо Москвы», которую закрыли вскоре после начала войны в Украине.

Кара-Мурза был членом бюро демократического движения «Солидарность» и Координационного совета российской оппозиции, а также вице-президентом Фонда «Свободная Россия».

22 апреля 2022 года Министерство юстиции России внесло Кара-Мурзу в список «иноагентов».

Источник: «Медиазона»

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