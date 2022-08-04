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Учительницу из Пензы приговорили к пяти годам условно за «фейки» про армию

10:02 • 04.08.2022

Ленинский районный суд Пензы приговорил Ирину Ген, учительницу английского языка из училища олимпийского резерва, к пяти годам условного срока за разговор с восьмиклассниками о войне в Украине. Ей также запретили заниматься педагогической деятельностью на три года.

В марте Ген в разговоре с учениками раскритиковала вторжение России в Украину и рассказала об отсутствии свободы слова в России. «У нас тоталитарный режим. Любое инакомыслие считается мыслепреступлением. Мы все поедем на 15 лет. И я в том числе сейчас отъеду на 15 лет», — говорила она. Ученики записали разговор на диктофон и сообщили о нем в полицию. Против Ген возбудили уголовное дело о распространении «фейков» по мотивам политической ненависти (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК). По этой статье ей грозило до десяти лет колонии.

По мнению суда, учительница «публично, во время проведения урока распространила под видом достоверных сообщений, заведомо ложную информацию», в том числе об обстреле роддома в Мариуполе, сбитом малазийском «Боинге» и начатой в 2014 году войне на Донбассе.

Источник: Пресс-служба Ленинского районного суда Пензы

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