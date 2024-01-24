«Перекличка приличных людей, как воробьев в морозы»

В России продолжается активная кампания по сбору подписей в поддержку Бориса Надеждина. Для регистрации кандидатом на пост президента ему необходимо до конца января собрать 100 тысяч подписей из разных регионов России (по 2500 в 40 регионах), общее количество подписей уже перевалило за сотню тысяч, однако во многих регионах их по-прежнему не хватает. Команда Надеждина собирает подписи уже несколько недель, но в последние дни поддержать сбор призвали сторонники Алексея Навального, Максим Кац и другие оппозиционные политики и лидеры мнений. Несмотря на то, что у власти есть возможность просто не зарегистрировать Надеждина, в компанию по сбору подписей включились тысячи человек. В регионах по всей России выстроились очереди, а точки сбора открываются в Дубае, на Пхукете и в Нью-Йорке. «Холод» попросил тех, кто отстоял в очереди и поставил подпись за Надеждина, рассказать, зачем они это сделали и верят ли, что это что-то изменит.

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Антон, 30 лет, Екатеринбург



Думаю, главная причина в том, что даже после самой темной ночи обязательно наступит рассвет. И есть ощущение, что перемены придут намного раньше, чем кажется, — достаточно лишь поверить.

К сожалению, среди моего ближнего и дальнего круга общения достаточно много людей отчаявшихся, которые не верят в лучшее и перспективы. Я, собственно, и сам вижу потоки негатива, постоянно транслируемого отовсюду, и понимаю внутреннюю апатию людей. Поэтому я был искренне удивлен увидеть многочасовую очередь в штаб Надеждина: людей не отчаявшихся, улыбающихся и верящих в перемены. Такое вселяет веру.

Дмитрий, 37 лет, Ижевск



Я бы не назвал это очередью. Я просто вышел на несколько остановок раньше, а ожидание было не больше, чем бургера из KFC. Во-вторых, почему многие думают, что это вряд ли что-то изменит?

В жизни миллионов россиян тихонечко, с каждым днем угасает уголек надежды. На свободу, на любовь, на карьеру без мохнатой лапы, на достойную жизнь. [В России] остались те, у кого не было возможности все бросить. Они обрекли себя на ежедневное ношение маски смирения. Мы потеряли друзей, мы потеряли общение, мы потеряли родину, оставаясь в ее территориальных границах.

Подпись сегодня — единственный законный способ поучаствовать в попытках изменить ситуацию и хоть немного приблизить прекрасную Россию будущего.

Анна, 31 год, Якутск

За два года войны я перестала замечать Z и V, свыклась с отсутствием привычных сервисов, развила в себе самоцензуру. Но, когда пошла информация о сборе подписей за антивоенного кандидата, я тут же зашла на сайт Надеждина. Оставила свой номер и, как только открылся штаб, пошла ставить подпись. Почему?

Для меня это возможность безопасно и открыто сказать свое «нет». Нет политике запугивания, нет людоедским законам. В конце концов, я гражданин РФ, представитель народа саха — у меня могут быть свои взгляды? И разве преступление о них говорить? С февраля 2022 я чувствовала угнетение, безнадегу и апатию. Я бы себя просто не простила, если бы не пошла ставить подпись. Если даже ничего не поменяется в нашей жизни, если даже все зря, разве надежда не умирает последней? Да и кандидат со звучной фамилией.

Лена, 34 года, Ижевск



Да, есть вероятность, что результат выборов будет предсказуем.

Но, во-первых, это не значит, что нужно перестать пытаться что-то делать. Если не собирать подписи — абсолютно точно ничто не поменяется. А можно взять и попробовать. Ну, а вдруг получится?

Даже если это не повлияет сейчас на итоговый результат, видимая активная поддержка Дунцовой и Надеждина — это начальная точка будущих изменений.

Новосибирск, 21 января 2024 года. Фото: Алексей Танюшин / Kommersant / Sipa USA / Vida Press

Владимир, 49 лет, Ижевск

Борис Надеждин — единственный кандидат, который прямо выступает за завершение «СВО» и критикует политику президента. Уже одно то, как он собирает подписи (активным участием волонтеров в сотнях городов по всей России, а не через административный ресурс), говорит о том, что в России далеко не все одобряют текущую политику и есть большой запрос на изменения. Поучаствовать в этом лично, увидеть живых людей — это уже большое дело. Скорее всего, это начало долгого пути, но первый шаг надо сделать.

Олег, 21 год, Екатеринбург

Я, конечно, понимаю всю безнадежность ситуации, однако решил оставить подпись — ведь это небольшой шанс на изменения. Я рад, что внес свой маленький вклад: хотя бы буду знать, что не остался в стороне и сделал все возможное — подписался сам и попросил друзей.

Ярослав, 21 год, Новосибирск — Санкт-Петербург



Мне совершенно не нравится то, что происходит в России последние два года. Я не готов идти пикетировать или делать что-то подобное: вполне вероятно, за такое меня отчислят из университета, но я не хочу ломать свою жизнь, учитывая, что последствия для страны от этого минимальные. А вот оставить подпись за хорошего кандидата — это абсолютно безопасный способ протеста, так что как минимум свое внутреннее желание выразить недовольство я удовлетворил.

Ксения, 43 года, Орел



У нас очереди не было, потому что город «ватный» — нужно просыпаться. Конечно, Надеждин не мой идеал, например у него недостаточно харизмы, но я подписываюсь

Президент — это просто директор. Почему мы об этом забыли?

Вера, 63 года, Москва



Потому что считаю, вслед за Екатериной Михайловной Шульман (я ее слушаю много лет), что народ должен показывать государству свои желания (как она говорит, «шевелиться»). Каждый народ имеет того правителя, которого он заслужил. Надо использовать все «окошки» возможностей, которые предоставляет жизнь.

Владимир, 41 год, Тверь



Я понимаю, что в России нет выборов и результат нарисуют, объявят, что у Путина 80%, а у Надеждина пара процентов. Я пошел поставил подпись, чтобы моя совесть перед собой была чиста, что я хоть что-то сделал в этом мраке. Опять же, увидел кучу адекватных и разумных людей, которых все же много в России. Это внушает оптимизм, что не все кругом помешаны на ненависти и войне.

Регина, 35 лет, Уфа



В очередях я не стояла — приехала в штаб в пятницу вечером (19.01), когда их еще не было. Я решила стать сборщиком-волонтером, чтоб собрать подписи у своих знакомых «нехочух» — тех, кто готов поставить подпись, но не хочет куда-либо ездить. Среди моих близких желающих оказалось много, слава богу!

Если каждый из нас в очередной раз проигнорирует хоть какую-то попытку что-то сдвинуть, то кто тогда будет что-то менять? А здесь ведь легальный протест, за который не посадят. Я готова к тому, что Надеждина не зарегистрируют. Будет обидно, конечно, но лучше действие, чем бездействие. Вдохновляет, что я не одна и окружение мое с энтузиазмом к этому подошло. Так что все будет хорошо — пусть не в этот раз, но все же будет.

Москва, 20 января 2024 года. Фото: AP / Scanpix

Катерина, 35 лет, Ижевск



В «запрещенной соцсети» увидела репосты друзей о сборе подписей. Честно, даже не вчитывалась в сайт Надеждина — пошла и поставила подпись. А еще попросила семью и друзей — часть тоже дошли.

Я думаю, что поставила бы подпись уже практически за кого угодно, кто показался бы вменяемым человеком. Лишь бы не за Путина.

У нас в регионе нет офиса, подписи собирают волонтеры — делают большое дело буквально «на коленке». Очереди стоят, потому что на каждой «точке» работает один сборщик, который внимательно следит за заполнением подписных листов — это процесс не самый быстрый. Но обычно люди терпеливо ждут, порой на улице в приличный мороз.

Анна, 47 лет, Томск

Для меня это своего рода форма протеста против «СВО», против тотальной цензуры, против агрессивной внешней политики по отношению к цивилизованным странам, скатывания нашей страны к авторитарному режиму, против инфляции. В общем, против всего ужаса, который последовал после начала «СВО». Есть надежда, что Путин увидит реальное отношение к нему, а сбор подписей — это рычаг, который, возможно, заставит его менять внешнюю и внутреннюю политику. Это мечта, но, может, собрав подписи, Надеждин пройдет в бюллетень?!

Я вот пишу и думаю, а вдруг вы не из издания «Холод», вдруг вы провокатор? И приходится цензурировать свой текст. Вот такое время! Все люди запуганы. Это тоже надо менять. Такого не должно быть.

Евгений (имя изменено), 21 год, Уфа

Я родился и живу всю жизнь при одном и том же человеке у власти. И с каждым годом все становится хуже и хуже. Я вижу, как моя страна из демократии превратилась в авторитарную державу и катится потихоньку к диктатуре.

Поэтому я считаю своим гражданским долгом помочь ей, потому что мне здесь нравится все, кроме власти, и я максимально не хочу покидать родину в надежде найти свободу в ЕС или США. Потому что я верю и надеюсь, что и здесь можно сделать даже лучше, чем там!

Евгения (имя изменено), 33 года, Новосибирск

Для меня это мероприятие — перекличка приличных людей, как воробьев в морозы: «Мы живы! Живы мы!» И внутренняя потребность. Мне плохо, потому что я не могу говорить то, что думаю, и возмущаться возмутительным без риска для себя и своей семьи. Считаю необходимым делать все, что еще не запрещено, в том числе пользоваться избирательным правом, чтобы сохранять себя.Ребенку своему надеюсь рассказать, когда ему придет время изучать основы политологии в школе, о том, что мы ездили ставить подпись за Надеждина, — вдруг это через 10 лет будет важным событием? Когда живешь на страницах учебника истории, не знаешь, что чем может обернуться.