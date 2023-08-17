Против председательницы челябинского отделения «Голоса» Натальи Гусевой возбудили уголовное дело о военных «фейках» (часть 1 статьи 207.3 УК) из-за постов в «Одноклассниках». Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката Олега Степанова.

По словам защитника, поводом для преследования стали публикации Гусевой про военные действия в Мариуполе и Харькове. Сейчас она вместе с адвокатом находится в следственном отделе СК по городу Златоусту.

В мае 2023 года суд в Златоуста оштрафовал Гусеву на 30 тысяч рублей по административной статье о «дискредитации» армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП) из-за двух антивоенных постов в «Одноклассниках». Тогда она писала о необходимости остановить войну в Украине и вывести войска с оккупированных территорий, а также о 59 детях, которых российские солдаты держали в подвале в деревне Ягодное.

Утром 17 июля у Натальи Гусевой, челябинского активиста Ильдара Баймуратова и у других участников «Голоса» прошли обыски по делу об организации работы «нежелательной» НПО (часть 3 статьи 284.1 УК).

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