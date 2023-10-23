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На Дмитрия Гудкова завели уголовное дело о «фейках» из-за видео, в котором он рассказывал об убийствах мирных жителей Бучи

20:17 • 23.10.2023

Против политика Дмитрия Гудкова возбудили уголовное дело о «фейках» про российскую армию (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК). Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.    

Поводом для преследования стал видеоролик, выложенный в ютуб-канале Гудкова, под названием: «К чему привела война Путина в Украине?». Следствие обратило внимание на высказывания о целенаправленной стрельбе российской армии по жилым домам и вокзалам Украины, а также о массовом убийстве мирных жителей в Буче, Ирпене и Бородянске. Сторона обвинения считает, что говоря об этом, Гудков «распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию». 

«Согласно официальной информации Министерства обороны РФ, опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о противоправных действиях российских военнослужащих в Украине, являются провокацией», — говорится в постановлении, которое опубликовал политик. 

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков уехал из России летом 2021 года. После начала войны в Украине он вступил в Антивоенный комитет России.

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