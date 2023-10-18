Против автора «Масяни» возбудили уголовное дело 

Следователи Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело против автора мультсериала «Масяня» Олега Куваева. Его обвиняют в «публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства» (статья 280.4 УК РФ), передает ТАСС.

«Подтверждаем факт возбуждения уголовного дела по статье 280.4 УК РФ», — сообщил агентству представитель пресс-службы ГСУ СК России по Петербургу.

Сам Олег Куваев сказал ТАСС, что он не получал уведомления о возбуждении в отношении него уголовного дела. Он сейчас находится за пределами России.

Ранее сегодня телеграм-канал Mash на Мойке сообщил, что против Куваева возбудили уголовное дело из-за ролика в ютьюбе. По данным канала, силовиков заинтересовал эпизод мультсериала, в конце которого главная героиня призывает российских военных сдаваться в плен с помощью сайта «Хочу жить», созданного при поддержке ВСУ.

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