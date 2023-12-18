На писателя Бориса Акунина завели уголовное дело об оправдании терроризма и «фейках» про армию

Против писателя Бориса Акунина возбудили уголовное дело о распространении «фейков» про армию (статья 207.3 УК) и оправдании терроризма (статья 205.2 УК), сообщили в Следственном комитете. Ранее «Интерфакс» писал, что дело возбуждено по статье о «дискредитации» армии.

Сегодня Росфинмониторинг внес Акунина в список террористов и экстремистов.

Несколько дней назад прокремлевские «пранкеры» Вован и Лексус опубликовали разговор с Акуниным. Сначала они звонили ему от имени бывшего министра культуры Украины Александра Ткаченко, а затем — от имени президента Владимира Зеленского. Общаясь с ними, Акунин в числе прочего сказал, что организовывал сбор денег на помощь Украине.

После этого издательство АСТ и сеть «Читай-город — Буквоед» заявили, что перестанут распространять книги Акунина.

Обновлено в 18:23. Изменен заголовок, уточнена статья, по которой возбуждено дело. Добавлена информация от Следственного комитета.

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