Уже третий военнослужащий стал фигурантом уголовного дела о «фейках» о российской армии

В отношении военнослужащего российской армии Мирослава Ныча возбуждено уголовное дело по статье о «фейках» про вооруженные силы Российской Федерации (ч. 1 ст. 207.3 УК). Соответствующая запись появилась на сайте Хабаровского гарнизонного военного суда.

Подробности дела неизвестны. Как следует из сообщения на сайте суда, материалы дела поступили туда 7 сентября.

Ныч стал третьим действующим военнослужащим российской армии, обвиненным в распространении «фейков» о ней.

Первого сентября стало известно о двух других военнослужащих, в отношении которых были возбуждены дела по этой статье. Ими оказались Илья Карпенко в Петропавловске-Камчатском и Валерий Котович в Ростове-на-Дону. Первому из них суд вынес приговор 31 августа, но содержание его неизвестно. Дело в отношении Котовича еще не рассмотрено, сам он находится под стражей.

Как сообщал в начале сентября глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, количество обвиняемых по уголовным делам о распространении «фейков» про российскую армию достигло ста.

Источник: Хабаровский гарнизонный военный суд