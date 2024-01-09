Против бывшей журналистки «Важных историй» Екатерины Фоминой возбудили уголовное дело о «военных фейках» — «Рен-ТВ»

Телеканал «Рен-ТВ» сообщил, что на бывшую журналистку «Важных историй» Екатерину Фомину завели уголовное дело о «распространении ложной информации о ВС РФ». Вероятно, имеется в виду дело о «военных фейках» (статья 207.3 УК). Другого подтверждения этой информации нет.

Как отмечают «Важные истории», информации о возбуждении уголовного дела против Фоминой нет ни в базе розыска МВД, ни в базе Мосгорсуда. Саму журналистку о преследовании не уведомляли. Фомина рассказала изданию, что месяц назад она запросила в России справку о наличии уголовного преследования, и что в документе информации о возбужденных против нее делах не было.

Летом 2022 года в «Важных историях» вышло расследование Фоминой о том, как военнослужащие 4-й мотострелковой бригады ВС РФ казнили мирных жителей села Андреевка Киевской области. Один из военных, Даниил Фролкин, в разговоре с журналисткой признался в убийстве. Весной 2023 года суд в Хабаровске приговорил его к пяти с половиной годам колонии по делу о военных «фейках». Как отмечают «Важные истории», в базе этого суда информации об уголовном преследовании Фоминой также нет.

Издание со ссылкой на источник сообщает, что летом 2023 года Дорогомиловский межрайонный следственный отдел управления СК по Москве возбудил уголовное дело о «военных фейках» (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК) из-за видео «Важных историй» на YouTube. Журналисты предполагают, что это может быть связано с делом против Екатерины Фоминой.

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