Политика Владимира Милова заочно приговорили к восьми годам колонии по делу о распространении «фейков» про российскую армию

Басманный районный суд Москвы заочно приговорил Владимира Милова — сторонника политика Алексея Навального — к восьми годам колонии по статье о распространении «фейков» про российскую армию (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК). Об этом пишет ТАСС.

В суде уточнили, что Милов находится в международном розыске.

Поводом для возбуждения дела в августе прошлого года стал ролик «Преступления Путина» на YouTube-канале «Навальный Live», писала «Медиазона». До этого, в мае, Минюст признал Милова «иноагентом».

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