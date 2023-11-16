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Политика Владимира Милова заочно приговорили к восьми годам колонии по делу о распространении «фейков» про российскую армию

11:11 • 16.11.2023

Басманный районный суд Москвы заочно приговорил Владимира Милова — сторонника политика Алексея Навального — к восьми годам колонии по статье о распространении «фейков» про российскую армию (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК). Об этом пишет ТАСС. 

В суде уточнили, что Милов находится в международном розыске. 

Поводом для возбуждения дела в августе прошлого года стал ролик «Преступления Путина» на YouTube-канале «Навальный Live», писала «Медиазона». До этого, в мае, Минюст признал Милова «иноагентом».

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