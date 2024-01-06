Против бывшего фигуранта «московского дела» возбудили уголовное дело о военных «фейках» 

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о военных «фейках» по мотивам политической ненависти (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК) против экс-фигуранта «московского дела» Владислава Барабанова. Об этом сообщает «Верстка», ссылаясь на справку к закрытому докладу СК, которая оказалась в распоряжении редакции.

В документе говорится, что дело против Барабанова возбудил следователь Замоскворецкого межрайонного следственного отдела СК по Москве 21 апреля 2023 года. В июле предварительное следствие приостановили, так как «подозреваемый скрылся». «Верстка» также обнаружила карточку Барабанова в базе розыска МВД.

Как пишет издание, поводом для возбуждения дела стали посты активиста в его телеграм-канале, опубликованные в марте 2022 года. Среди них, в частности, есть ролики о протестах украинцев в Мелитополе и российских обстрелах Чернигова.

Владислав Барабанов был фигурантом «московского дела». Оно появилось после массовых протестов против недопуска независимых кандидатов на выборы, которые прошли в июле 2019 года в Москве. Барабанова тогда обвинили в участии в «массовых беспорядках». Под арестом он провел месяц, после чего СК закрыл дело в связи с отсутствием состава преступления.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.