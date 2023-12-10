На журналиста Серафимова завели дело о призывах к антигосударственной деятельности

Уголовное дело по статье о призывах к деятельности, направленной против безопасности государства (пункт «в» части 2 статьи 280.4 УК), завели на российского журналиста Андрея Серафимова. Об этом сообщает «Новая Газета Европа» со ссылкой на самого Серафимова.

Максимальное наказание по статье — до шести лет лишения свободы. Серафимов предполагает, что поводом для возбуждения дела стали его призывы не ходить в военкомат, которые он публиковал в соцсетях. Также в своем канале Серафимов писал об акциях в поддержку Алексея Навального и высказывался против войны в Украине.

По его словам, силовики дважды приходили к его родственникам. Они также посетили вуз, где учится Серафимов. Сам он находится за границей.

«Честно сказать, это очень иронично выглядит на фоне выдвижения Путина в президенты и его заявления об отсутствии политических репрессий в стране. На мою деятельность, конечно, это никак не повлияет. Я как писал, так и буду писать, как писал под своим именем, так и буду писать», — говорит Серафимов.

Андрей Серафимов ­– бывший руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» в Томской области в 2018–2019 годах. Сейчас он сотрудничает с изданиями «Медуза» и «Новая газета. Европа».

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