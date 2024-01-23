Надеждин набрал 100 тысяч подписей

Главная интрига выборов президента России решается прямо сейчас — сможет ли хоть один кандидат с антивоенной повесткой зарегистрироваться и составить конкуренцию Владимиру Путину в марте 2024 года. Последний претендент — Борис Надеждин, сторонники которого отчаянно стараются собрать необходимые для регистрации подписи. Штаб уже имеет 100 тысяч подписей, однако их все равно недостаточно из-за региональных квот. К тому же ЦИК может отнестись ко всей процедуре чрезмерно формально, как это уже было с Екатериной Дунцовой. Тогда ЦИК не устроили подписи члена инициативной группы в форме котиков. Штаб Надеждина надеется избежать подобных ситуаций, для чего волонтеры собирают подписи с запасом. Электоральные перспективы Надеждина — в материале «Холода».

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Борис Надеждин объявил об участии в президентских выборах осенью 2023 года, его выдвинула партия «Гражданская инициатива». Для регистрации в кандидаты в президенты России ему необходимо собрать 100 тысяч верифицированных подписей россиян из хотя бы 40 регионов России (не более 2,5 тысяч подписей на регион) до 31 января и подать их в Центральную избирательную комиссию (ЦИК), который проверяет подлинность документов и собранных подписей. Основной сбор подписей Штаб Надеждина намерен провести до 25 января, после чего он продолжится, но основная работа волонтеров будет сосредоточена на проверке уже собранных.

Собранных на текущий момент 100 тысяч подписей пока недостаточно для выдвижения. В штабе Надеждина признают, что региональное требование не соблюдено — есть перекос в пользу некоторых субъектов России, — к тому же часть подписей бракованные (собраны с ошибкой и не могут быть приняты ЦИК), поэтому сбор будет идти вплоть до 31 января.

Кто такой Борис Надеждин? Надеждин родился в 1963 году в Ташкенте. Он окончил МФТИ и имеет степень кандидата физико-математических наук. С конца 1980-х годов он был председателем кооператива, а в 1990 году стал депутатом горсовета Долгопрудного в Московской области. В 1997-1999 годах Надеждин был советником первого зампреда правительства России Бориса Немцова, а затем — помощником председателя правительства РФ Сергея Кириенко, ныне — первого заместителя главы администрации президента России. В 1999 году Борис Надеждин основал и возглавил кафедру права в МФТИ. С 1999 по 2003 год Надеждин был депутатом Госдумы от партии «Союз правых сил». После распада «СПС» он стал членом политсовета партии миллиардера Михаила Прохорова «Правое дело». На президентских выборах 2012 года Надеждин был доверенным лицом лидера «Справедливой России» Сергея Миронова. Периодически политик участвовал в общественно-политических ток-шоу на федеральных каналах.

Сбор подписей в поддержку Надеждина проходит в 68 регионах России и за рубежом: от Грузии, Армении и Турции до Ирландии, Швейцарии и Аргентины. Главное условие — подписант должен быть гражданином России и иметь внутренний российский паспорт. 20 и 21 января к штабам Бориса Надеждина в разных городах выстроились огромные очереди: люди стояли в них по несколько часов. Днем 23 января счетчик на сайте политика показал, что количество подписей достигло 101 тысячи.

Как собирали подписи за Надеждина?

Достаточно длительное время сбор подписей шел тяжело, перед штабом Надеждина стоял реальный риск не собрать даже минимально необходимое для подачи документов в ЦИК число подписей — 100 тысяч. К примеру, неделю назад, 17 января, штаб начинал с показателя в 14725 подписей, однако резкий приток подписантов произошел после того, как популярные оппозиционеры и политики, включая и уже снятого кандидата Екатерину Дунцову, поддержали Бориса Надеждина и призвали ставить подписи для регистрации кандидата. Пик пришелся на субботу, 20 января, когда штаб отчитался о 25520 новых подписях, а общее число к началу воскресенья составило 77917 подписей.

В пресс-службе Бориса Надеждина «Холоду» рассказали, что большинство штабов открылось после новогодних праздников. Часть штабов открывается и сейчас: например, якутский заработал только 20 января. По причине того, что региональные квоты еще не выполнены, в пресс-службе политика «Холоду» сказали, что продолжат сбор до 25 января и дальше — до 31-го.

«Мы хотим иметь большой пул [подписантов], из которого мы смогли бы выбрать подписи. Из 130–150 тысяч мы можем отобрать идеальные подписи, чтобы ЦИК не имел возможности придраться», — заявили в пресс-службе Бориса Надеждина.

Самое большое количество подписей Борис Надеждин получил в Москве — больше 16 тысяч. Также в топ-5 регионов по числу подписей вошли Санкт-Петербург, Новосибирская, Нижегородская и Московская области. Меньше всего подписей собрали в Ханты-Мансийском автономном округе, на Камчатке, в Ингушетии и Амурской области — от одной до 10.

Где больше всего собрано подписей в поддержку Надеждина? — Москва (16444)

— Санкт-Петербург (8086)

— Челябинская область (3035)

— Московская область (3167)

— Свердловская область (3005)

— Иркутская область (2595)

— Пермский край (2708)

— Нижегородская область (3249)

— Новосибирская область (3547) Регионы-аутсайдеры, в которых собрано наименьшее число подписей:

— Амурская область (1)

— Брянская область (25)

— Ингушетия (2)

— Камчатский край (10)

— Мурманская область (18)

— Оренбургская область (33)

— Смоленская область (19)

— Ставропольский край (52)

— Ханты-Мансийский автономный округ (4)

В пресс-службе Бориса Надеждина «Холоду» подтвердили, что в некоторых регионах есть проблемы со сбором. Например, в тех городах, где работают мобильные штабы, потому что их перемещения нужно отслеживать. В некоторых регионах жители мало знают о кампании в поддержку Бориса Надеждина — поэтому получить там подписи не выходит.

Допустят ли Бориса Надеждина до выборов?

Текущая динамика сбора подписей позволяет предположить, что базовый порог штаб Надеждина все же преодолеет, однако представители кандидата планировали собрать 130–150 тысяч, чтобы иметь определенный запас перед тем, как подаваться в ЦИК. Среднее число поставленных подписей в период с 17 по 19 января составило 4,8 тысячи, на 20 и 21 января пришелся пик сбора — 24,3 тысячи, 22 января было собрано значительно меньше — 16,9 тысячи.

Проблема со сбором упирается в качество подписей. Например, из 16 тысяч подписей, собранных в Москве, засчитать могут только 2,5 тысячи, а это значит, что оставшиеся 13,5 тысяч идут в запас, из которых более 10 тысяч в итоге не будут использованы вовсе. Необходимость сбора подписей в разных регионах все еще не позволяет с уверенностью говорить об успешности кампании, а риск не выполнить задачу (130–150 тысяч) все еще очень высок. Из более 100 тысяч подписей 24 тысяч не могут быть использованы при подаче документов в ЦИК и уходят в запас. Помимо Москвы, больше всего таких подписей в Санкт-Петербурге и Новосибирской области.

Очередь из желающий оставить подпись за выдвижение Надеждина в Санкт-Петербурге. 23 января 2024 года. Фото: Анатолий Мальцев / EPA / Scanpix

На момент написания этой статьи на сайте в поддержку выдвижения Бориса Надеждина сообщалось, что до заветных 150 тысяч необходимо собрать еще более 48. В этом случае команда кандидата сможет отобрать, как она утверждает, идеальные экземпляры, чтобы их точно принял ЦИК.

Борис Надеждин — второй антивоенно настроенный кандидат, который собирает подписи для выдвижения на президентские выборы. В ноябре 2023 года о желании участвовать в избирательной кампании объявила журналистка из Тверской области Екатерина Дунцова. Она тоже призывала прекратить войну в Украине и освободить политзаключенных. Через несколько дней Дунцову вызвали «на беседу» в прокуратуру.

В декабре за выдвижение Екатерины Дунцовой проголосовала инициативная группа из 500 человек. Но ЦИК России не допустил ее до сбора подписей: сотрудники Центризбиркома якобы нашли 100 ошибок в ее документах. Отсутствие необходимых бумаг при приеме документов инициативной группы — одна из наиболее распространенных причин отказа в регистрации кандидатов в две предыдущие избирательные кампании.

Сбор подписей не гарантирует Надеждину регистрацию ЦИК, который может формально не признать большую часть подписей и все равно не допустить кандидата. Так уже было с Григорием Явлинским в 2012 году, тогда ЦИК забраковал более 23% собранных подписей.