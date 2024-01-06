Путин на коленях и запой Залужного

В 2023 году фейков стало больше, чем раньше, а распознать их часто бывает сложнее — таких технических возможностей для подделок раньше не было. Одни фейки приводят к ужасным последствиям, другие смешат и даже дарят надежду — «Холод» собрал самые запоминающиеся из них.

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Путин на коленях перед Си Цзиньпином

В марте китайский лидер Си Цзиньпин приехал в Москву с официальным визитом — впервые с 2019 года. Его встреча с Путиным проходила всего через несколько дней после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского президента.

По заявлениям Си Цзиньпина, встреча должна была показать укрепление партнерства между Китаем и Россией. Однако с первых же ее часов в соцсетях появилось множество шуток о «реальных» взаимоотношениях между странами. Все из-за фотографии, на которой Путин преклоняет колено перед Си Цзиньпином и как будто бы целует его руки.

Правда, журналисты быстро доказали, что изображение коленопреклоненного Путина сгенерировал искусственный интеллект: ИИ до сих пор не очень хорошо справляется с человеческими ушами и пальцами. Для надежности фотографию проанализировали с помощью программы Hugging Face, которая вычисляет, участвовал ли ИИ в создании изображения. Программа определила, что 57% снимка было создано с помощью ИИ.

Фото созданное нейросетью — Путин на коленях перед Си Цзиньпином

Опасный VPN

В 2023 году российские власти продолжили борьбу с обходом блокировок: прошли две большие волны блокировок VPN, работающих по протоколам WireGuard, OpenVPN и IPSec. Кроме того, власти продолжили информационную кампанию против VPN. Если в 2022 году о вреде сервисов рассказывали блогеры, то в теперь об этом выпустили целую серию видео с профессиональными актерами. Снимали эти ролики по заказу РОЦИТ — Регионального общественного центра интернет-технологий.

На одном из роликов бармен знает данные карточки посетительницы еще до того, как она достает ее для оплаты, на другом — официант требует от мужчины заплатить за кофе два миллиона рублей, потому что ему известны и адрес его жены, и адрес его любовницы. После публикации роликов Роскомнадзор поспешил рассказать, что VPN-сервисами действительно лучше не пользоваться, потому что их иностранные владельцы получают доступ ко всем данным россиян.

В марте 2024 года Роскомнадзор получит возможность блокировать VPN-сервисы во всех магазинах приложений, включая Play Market и AppStore. Однако VPN пользоваться можно и нужно. Выбрать безопасный и эффективный сервис можно с помощью рейтинга VPN от независимого проекта «Роскомсвобода».

Карта, на которой нет Украины

Собеседники Путина любят показывать ему разные карты. В марте 2022 года Александр Лукашенко обещал показать, откуда на Беларусь готовилось нападение, а в мае 2023 глава Конституционного суда Валерий Зорькин принес в Кремль копию французской карты XVII века. Зорькин сообщил президенту, что сделал открытие: на карте, составленной «самими французами», нет Украины. Путин в ответ повторил свой любимый тезис о том, что до советской власти «никакой Украины не было в истории человечества».

Вообще, Украина на этой карте есть — то ли Зорькин не справился со старой орфографией, то ли его подвело зрение, но ее нашли наши коллеги из издания «Проверено».

Белая Русь или Московия. Гийом Сансон, 1674 год. Фото: Французская национальная библиотека, отдел карт и планов / gallica.bnf.fr

Запой Залужного

В начале мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пропустил заседание Военного комитета НАТО. Это вызвало целую лавину публикаций в провластных российских СМИ, в которых рассказывалось о смерти, тяжелом ранении и даже запое Залужного.

Эти сообщения совпали с последними приготовлениями контрнаступления ВСУ, которое началось в июне. Валерий Залужный, как мы знаем, жив, дает интервью и продолжает руководить украинской армией.

Делимханов Шредингера и почки Кадырова

В 2023 году много внимания было приковано и к здоровью руководства Чечни. Сначала в июне появились сообщения о ранении и даже возможной гибели на фронте депутата Госдумы и ближайшего соратника Рамзана Кадырова Адама Делимханова. Российские депутаты, провластный телеканал «Звезда» и командир добровольческого отряда «Ахмат» высказывали разные версии произошедшего: то он был ранен, то жив-здоров, то попал в какое-то происшествие.

Рамзан Кадыров сразу же выложил видео с якобы живым и здоровым Делимхановым, которое оказалось фейком. Следующее видео с Делимхановым появилось только спустя три недели после этого. На нем Делимханов пьет чай со сладостями вместе с Кадыровым. Что происходило с ним все это время, неизвестно.

Самого Кадырова в этом году тоже «хоронили» в СМИ. Слухи о проблемах Кадырова с почками ходили уже давно, но в в сентябре их так массово обсуждали в российских и украинских телеграм-каналах, что комментировать их пришлось пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову. Кремль даже провел официальную встречу Кадырова с Путиным, по всей видимости, чтобы показать, что с главой Чечни все в порядке.

Соловей и Путин

Парад «смертей» 2023 года завершился псевдосмертью президента России Владимира Путина. О ней в октябре рассказал политический обозреватель Валерий Соловей. По версии его анонимных источников, труп Путина поместили в «морозильную камеру», а Россией теперь управляет его двойник. Профессор Соловей не первый раз хоронит президента. На смерть Путина он начал намекать еще в 2016 году, поэтому в этот раз к его сообщению отнеслись не очень серьезно.

Торговля органами в Украине

Российские пропагандисты обвиняют Украину в нелегальной продаже человеческих органов еще с начала войны — якобы Украина передавала в страны НАТО вагоны-рефрижераторы с разным частями тела и отдавала живых детей-сирот на растерзание западным трансплантологам. В 2023 году об этом не только писали СМИ, но и заявляли чиновники в своих публичных выступлениях.

В материале «Медузы» подробно объясняется, почему эти заявления — ложь. Прежде всего, наземные маршруты, по которым, как утверждают пропагандисты, органы вывозят из Украины в страны НАТО, просто не могут использоваться для транспортировки органов, потому что они занимают слишком много времени. Кроме того, в Украине не так много специального оборудования и самих трансплантологов, которые могли бы проводить такие операции эффективно и в больших количествах. Наконец, «черная трансплантология» — крайне рискованное занятие, и в самой Украине предусмотрены жесткие наказания за нарушение закона о трансплантологии.

БОНУС. Зеленский и аплодисменты ветерану СС

Самые сложные фейки — те, что основаны на реальных фактах. И хотя, строго говоря, информация может быть правдива сама по себе, без необходимого контекста она превращается в оружие пропаганды и инструмент для манипуляции. Разберем один из таких примеров.

На прямой линии 14 декабря 2023 года Путин, в очередной раз говоря о необходимости «денацификации» Украины, вспомнил, как президент Украины Владимир Зеленский во время своего сентябрьского визита в Канаду стоя аплодировал «бывшему солдату СС, напрямую участвовавшему в Холокосте».

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Джастин Трюдо приветствуют Ярослава Гуньку на заседании парламента Канады. Фото: Patrick Doyle / Canadian Press / Scanpix

Это действительно произошло. На заседание парламента Канады, где присутствовал Зеленский, пригласили Ярослава Гуньку, которого представили как «украинско-канадского ветерана Второй мировой войны, боровшегося за независимость Украины и против русских». Зал приветствовал 98-летнего мужчину аплодисментами. Позже выяснилось, что Ярослав Гунька входил в состав дивизии СС «Галичина», которая сражалась с партизанами и советскими войсками и была причастна к преступлениям против мирного населения.

Путин и пропагандистские издания, которые любят упоминать об этом, всегда забывают рассказать об извинениях, которые принес премьер-министр Канады Джастин Трюдо — в том числе лично Владимиру Зеленскому. Он подчеркивал, что люди, которые присутствовали в парламенте в тот день и аплодировали Гуньке, не знали контекста его участия во Второй мировой войне. Трюдо признал, что этот инцидент был «ужасным надругательством» над памятью жертв Холокоста. А спикер палаты общин Энтони Рота, который пригласил Гуньку в парламент, также принес извинения и подал в отставку.