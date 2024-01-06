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Путин на коленях и запой Залужного

«Холод» вспоминает семь главных фейков уходящего года

06.01.2024

В 2023 году фейков стало больше, чем раньше, а распознать их часто бывает сложнее — таких технических возможностей для подделок раньше не было. Одни фейки приводят к ужасным последствиям, другие смешат и даже дарят надежду — «Холод» собрал самые запоминающиеся из них.

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Путин на коленях перед Си Цзиньпином

В марте китайский лидер Си Цзиньпин приехал в Москву с официальным визитом — впервые с 2019 года. Его встреча с Путиным проходила всего через несколько дней после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского президента. 

По заявлениям Си Цзиньпина, встреча должна была показать укрепление партнерства между Китаем и Россией. Однако с первых же ее часов в соцсетях появилось множество шуток о «реальных» взаимоотношениях между странами. Все из-за фотографии, на которой Путин преклоняет колено перед Си Цзиньпином и как будто бы целует его руки. 

Правда, журналисты быстро доказали, что изображение коленопреклоненного Путина сгенерировал искусственный интеллект: ИИ до сих пор не очень хорошо справляется с человеческими ушами и пальцами. Для надежности фотографию проанализировали с помощью программы Hugging Face, которая вычисляет, участвовал ли ИИ в создании изображения. Программа определила, что 57% снимка было создано с помощью ИИ.

Путин на коленях перед Си Цзиньпином
Фото созданное нейросетью — Путин на коленях перед Си Цзиньпином

Опасный VPN

В 2023 году российские власти продолжили борьбу с обходом блокировок: прошли две большие волны блокировок VPN, работающих по протоколам WireGuard, OpenVPN и IPSec. Кроме того, власти продолжили информационную кампанию против VPN. Если в 2022 году о вреде сервисов рассказывали блогеры, то в теперь об этом выпустили целую серию видео с профессиональными актерами. Снимали эти ролики по заказу РОЦИТ — Регионального общественного центра интернет-технологий.

На одном из роликов бармен знает данные карточки посетительницы еще до того, как она достает ее для оплаты, на другом — официант требует от мужчины заплатить за кофе два миллиона рублей, потому что ему известны и адрес его жены, и адрес его любовницы. После публикации роликов Роскомнадзор поспешил рассказать, что VPN-сервисами действительно лучше не пользоваться, потому что их иностранные владельцы получают доступ ко всем данным россиян. 

В марте 2024 года Роскомнадзор получит возможность блокировать VPN-сервисы во всех магазинах приложений, включая Play Market и AppStore. Однако VPN пользоваться можно и нужно. Выбрать безопасный и эффективный сервис можно с помощью рейтинга VPN от независимого проекта «Роскомсвобода».

Карта, на которой нет Украины

Собеседники Путина любят показывать ему разные карты. В марте 2022 года Александр Лукашенко обещал показать, откуда на Беларусь готовилось нападение, а в мае 2023 глава Конституционного суда Валерий Зорькин принес в Кремль копию французской карты XVII века. Зорькин сообщил президенту, что сделал открытие: на карте, составленной «самими французами», нет Украины. Путин в ответ повторил свой любимый тезис о том, что до советской власти «никакой Украины не было в истории человечества».

Вообще, Украина на этой карте есть — то ли Зорькин не справился со старой орфографией, то ли его подвело зрение, но ее нашли наши коллеги из издания «Проверено».

Карта, на которой якобы нет Украины
Белая Русь или Московия. Гийом Сансон, 1674 год. Фото: Французская национальная библиотека, отдел карт и планов / gallica.bnf.fr

Запой Залужного

В начале мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пропустил заседание Военного комитета НАТО. Это вызвало целую лавину публикаций в провластных российских СМИ, в которых рассказывалось о смерти, тяжелом ранении и даже запое Залужного. 

Эти сообщения совпали с последними приготовлениями контрнаступления ВСУ, которое началось в июне. Валерий Залужный, как мы знаем, жив, дает интервью и продолжает руководить украинской армией.

Делимханов Шредингера и почки Кадырова

В 2023 году много внимания было приковано и к здоровью руководства Чечни. Сначала в июне появились сообщения о ранении и даже возможной гибели на фронте депутата Госдумы и ближайшего соратника Рамзана Кадырова Адама Делимханова. Российские депутаты, провластный телеканал «Звезда» и командир добровольческого отряда «Ахмат» высказывали разные версии произошедшего: то он был ранен, то жив-здоров, то попал в какое-то происшествие.

Рамзан Кадыров сразу же выложил видео с якобы живым и здоровым Делимхановым, которое оказалось фейком. Следующее видео с Делимхановым появилось только спустя три недели после этого. На нем Делимханов пьет чай со сладостями вместе с Кадыровым. Что происходило с ним все это время, неизвестно.

Самого Кадырова в этом году тоже «хоронили» в СМИ. Слухи о проблемах Кадырова с почками ходили уже давно, но в в сентябре их так массово обсуждали в российских и украинских телеграм-каналах, что комментировать их пришлось пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову. Кремль даже провел официальную встречу Кадырова с Путиным, по всей видимости, чтобы показать, что с главой Чечни все в порядке.

Соловей и Путин

Парад «смертей» 2023 года завершился псевдосмертью президента России Владимира Путина. О ней в октябре рассказал политический обозреватель Валерий Соловей. По версии его анонимных источников, труп Путина поместили в «морозильную камеру», а Россией теперь управляет его двойник. Профессор Соловей не первый раз хоронит президента. На смерть Путина он начал намекать еще в 2016 году, поэтому в этот раз к его сообщению отнеслись не очень серьезно.

Торговля органами в Украине

Российские пропагандисты обвиняют Украину в нелегальной продаже человеческих органов еще с начала войны — якобы Украина передавала в страны НАТО вагоны-рефрижераторы с разным частями тела и отдавала живых детей-сирот на растерзание западным трансплантологам. В 2023 году об этом не только писали СМИ, но и заявляли чиновники в своих публичных выступлениях.

В материале «Медузы» подробно объясняется, почему эти заявления — ложь. Прежде всего, наземные маршруты, по которым, как утверждают пропагандисты, органы вывозят из Украины в страны НАТО, просто не могут использоваться для транспортировки органов, потому что они занимают слишком много времени. Кроме того, в Украине не так много специального оборудования и самих трансплантологов, которые могли бы проводить такие операции эффективно и в больших количествах. Наконец, «черная трансплантология» — крайне рискованное занятие, и в самой Украине предусмотрены жесткие наказания за нарушение закона о трансплантологии.

БОНУС. Зеленский и аплодисменты ветерану СС

Самые сложные фейки — те, что основаны на реальных фактах. И хотя, строго говоря, информация может быть правдива сама по себе, без необходимого контекста она превращается в оружие пропаганды и инструмент для манипуляции. Разберем один из таких примеров. 

На прямой линии 14 декабря 2023 года Путин, в очередной раз говоря о необходимости «денацификации» Украины, вспомнил, как президент Украины Владимир Зеленский во время своего сентябрьского визита в Канаду стоя аплодировал «бывшему солдату СС, напрямую участвовавшему в Холокосте».

Владимир Зеленский в Канаде
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Джастин Трюдо приветствуют Ярослава Гуньку на заседании парламента Канады. Фото: Patrick Doyle / Canadian Press / Scanpix

Это действительно произошло. На заседание парламента Канады, где присутствовал Зеленский, пригласили Ярослава Гуньку, которого представили как «украинско-канадского ветерана Второй мировой войны, боровшегося за независимость Украины и против русских». Зал приветствовал 98-летнего мужчину аплодисментами. Позже выяснилось, что Ярослав Гунька входил в состав дивизии СС «Галичина», которая сражалась с партизанами и советскими войсками и была причастна к преступлениям против мирного населения.

Путин и пропагандистские издания, которые любят упоминать об этом, всегда забывают рассказать об извинениях, которые принес премьер-министр Канады Джастин Трюдо — в том числе лично Владимиру Зеленскому. Он подчеркивал, что люди, которые присутствовали в парламенте в тот день и аплодировали Гуньке, не знали контекста его участия во Второй мировой войне. Трюдо признал, что этот инцидент был «ужасным надругательством» над памятью жертв Холокоста. А спикер палаты общин Энтони Рота, который пригласил Гуньку в парламент, также принес извинения и подал в отставку.

Автор
редакция «Холода»
Фото
Адам Делимханов / Telegram; Kremlin; Руслан Канюка / Укринформ / ZUMA Press Wire / Scanpix; gallica.bnf.fr
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