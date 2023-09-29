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В России началась вторая волна блокировок VPN по одному из самых распространенных протоколов WireGuard — «Агентство»

21:12 • 29.09.2023

В России уже во второй раз начали блокировать VPN по протоколу WireGuard, который считается одним из самых распространенных и удобных. Об этом сообщает «Агентство» со ссылкой на проект по мониторингу ограничений в интернете «Служба поддержки НА СВЯЗИ» и двух экспертов в отрасли.  

Представители «НА СВЯЗИ» рассказали, что на этой неделе число жалоб о блокировках выросло в три раза по сравнению с серединой сентября. По словам специалистов, сейчас они получают по несколько десятков таких сообщений в день от пользователей из Москвы, Петербурга, Свердловской, Ярославской, Ростовской и других областей. О прекращении работы протокола WireGuard сообщили абоненты МТС, «Билайн», «Мегафон», «Теле2», Yota, Skynet, «Акадо», «Трайтек» и «Эр-Телеком». 

Автор телеграм-канала об интернет-блокировках «Эшер II» Филипп Кулин также рассказал «Агентству», что его подписчики сообщают о блокировках WireGuard и сбоях в работе OpenVPN по протоколу PPTP. Факт новой волны блокировок также подтвердил исполнительный директор «Общества защиты интернета» Михаил Климарев. 

Первая волна блокировок в России прошла в первых числах августа. Тогда сбои наблюдались в работе не только WireGuard, но и других протоколов — OpenVPN и IPSec.

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