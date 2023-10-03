В марте Роскомнадзор сможет блокировать VPN-приложения, позволяющие обходить блокировки — Совфед

В марте 2024 года Роскомнадзор получит возможность заблокировать во всех магазинах приложений, включая Play Market и AppStore, VPN-сервисы, позволяющие получить доступ к интернет-ресурсам, ранее заблокированным российскими властями. Об этом агентству РИА «Новости» сообщил зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

«С 1 марта 2024 года вступит в силу приказ, согласно которому VPN-сервисы, предоставляющие доступ на запрещенные в России сайты, будут заблокированы Роскомнадзором во всех маркетах», — сказал Шейкин, подчеркнув, что речь идет о VPN-сервисах, которые дают доступ, в частности, к запрещенному в России Instagram.

«Отмечу, что особо важно ограничить доступ граждан к продуктам компании Meta, которая признана экстремистской организацией», — пояснил Шейкин.

Ранее он также сообщил, что обратился к главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой проверить выполнение VPN-сервисами законодательства России в официальном магазине приложений для системы Android RuStore и при необходимости заблокировать эти сервисы.

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