Командир батальона «Ахмат» и телеканал «Звезда» не могут прийти к единой версии произошедшего с Делимхановым  

Депутат Госдумы и ближайший соратник главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Делимханов, вероятно, был ранен в Украине. Одновременно с этой новостью в сети появились сообщения о его смерти. Российские депутаты, провластный телеканал «Звезда» и командир батальона «Ахмат» высказывают разные версии произошедшего.

Так, «Звезда» сообщила, что Делимханов был ранен, но остался жив. Этот пост редактировали как минимум трижды. В первом варианте телеканал ссылался на пресс-службу Госдумы, а во втором — на пресс-службу ЛДПР. В партии это опровергли. Затем телеканал указал, что эту информацию им предоставила журналистка думского пула Мадина Шавлохова. При этом в текст новости на сайте также был отредактирован. Теперь там указано, что «официального подтверждения от какой-либо партии на момент публикации новости не поступало».

Перед началом заседания Госдумы спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сказал, что разговаривали с Адамом Делимхановым. «Жив и здоров. Желает здоровья нам», — добавил Володин.

В свою очередь, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сначала назвал сообщения о гибели Делимханова «фейком» и сказал, что депутат находится в Чечне. «Адам Султанович живее всех живых и находится сейчас в республике — поехал к Рамзану Ахматовичу. Скажу так: там, где нас нет, нас постоянно убивают», — сказал он ТАСС.

Однако меньше чем через полчаса в телеграм-канале Алаудинова появилось еще одно сообщение: о том, что он выезжает «в направлении места происшествия с Делимхановым». Куда именно — он не уточнил.

«Поступила команда от Рамзана Ахматовича Кадырова, найти его там любыми путями и вывезти чего бы это не стоило. Новая вводная для спецназа АХМАТ, выполним и этот приказ однозначно», — написал он.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.