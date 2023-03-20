Председатель КНР Си Цзиньпин прилетел с официальным визитом в Москву. 21 марта он проведет переговоры с Владимиром Путиным

Председатель КНР Си Цзиньпин прилетел с официальным визитом в Москву. Самолет китайского лидера приземлился 20 марта в московском аэропорту «Внуково-2».

Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, официальные переговоры между Си Цзиньпином и Владимиром Путиным пройдут завтра, а сегодня запланировано неформальное, но «прямое и очень важное общение Путина и Си Цзиньпина».

Накануне приезда китайского лидера в Москву в китайской газете «Жэньминь жибао» была опубликована статья Владимира Путина. Одновременно в «Российской газете» вышел материал за авторством Си Цзиньпина.

В них оба лидера затрагивают не только вопросы сотрудничества России и Китая, но и войны в Украине, а также способов ее завершения.

Ранее Китай официально представил план мирного урегулирования конфликта в Украине, который подвергся резкой критике со стороны США и европейских стран. Они назвали этот план выгодным только Путину.

Источник: «Интерфакс»

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.