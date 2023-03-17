Суд в Гааге выдал ордеры на арест Путина и Львовой-Беловой. Что об этом известно

Международный суд в Гааге выдал ордеры на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой. Об этом сообщается на сайте суда.

Президента России и уполномоченную при президенте РФ по правам ребенка называют ответственными за военные преступления в виде незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

«Имеются разумные основания полагать, что господин Путин и госпожа Львова-Белова несут индивидуальную уголовную ответственность за вышеуказанные преступления», — говорится на сайте суда.

Ранее украинские власти сообщали, что Россия вывезла из Украины более 16 тысяч детей.

Источник: Международный суд в Гааге, «Дети войны»

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