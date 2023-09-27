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Спикер палаты общин Канады подал в отставку после того, как пригласил на заседание парламента ветерана СС

09:24 • 27.09.2023

Спикер палаты общин Канады Энтони Рота ушел в отставку после начавшегося скандала из-за приглашения ветерана СС Ярослава Гуньки на заседание парламента, сообщает Reuters.

Выступая в парламенте, Рота извинился за свою ошибку, а также сказал, что «публичное признание», которое он обеспечил бывшему нацисту, причинило боль многим людям во всем мире.

CTV News сообщает, что решение спикера уйти в отставку было встречено аплодисментами. Заявление об отставке вступит в силу 27 сентября.

Ранее другие депутаты палаты общин призвали его уйти в отставку после того, как  во время визита Владимира Зеленского в Канаду 22 сентября он пригласил на заседание 98-летнего Ярослава Гуньку. Его представили как «героя» и «украинско-канадского ветерана Второй мировой войны, который боролся за независимость Украины и против русских». Гуньку приветствовали аплодисментами. 

Позже выяснилось, что Гунька служил в нацистском подразделении, причастном к массовым убийствам и геноциду евреев — 14-й гренадерской дивизии Ваффен-СС, также известной как дивизия «Галичина».

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