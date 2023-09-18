В сети появляется все больше сообщений о тяжелой болезни и даже смерти Рамзана Кадырова

В последние дни российские и украинские телеграм-каналы наперебой сообщали, что глава Чечни Рамзан Кадыров тяжело болен или вовсе умер. Эти сообщения пришлось комментировать не только чеченским политикам и пресс-секретарю Кремля Дмитрию Пескову, но и самому Кадырову. «Холод» собрал все, что об этом известно.
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15 сентября около часа ночи в оппозиционном чеченском телеграм-канале NIYSO появилось сообщение о том, что Рамзан Кадыров впал в кому. Вечером того же дня украинское издание Obozrevatel, ссылаясь на представителя украинской военной разведки Андрея Юсова, сообщило, что глава Чечни находится в «критическом состоянии».
«Информация подтверждается из разных источников в медицинских и политических кругах. Речь идет не о ранениях. Другие детали нуждаются в дополнительных уточнениях. Он болеет давно, и речь о системных проблемах со здоровьем. Но последние несколько дней он находится в тяжелом состоянии», — цитирует Юсова издание.
Также Obozrevatel со ссылкой на источники в чеченской диаспоре писал, что Кадыров уже несколько дней находится в коме. Его якобы возили в Москву, но столичные врачи ничего не смогли сделать. Издание утверждало, что главу Чечни могут перевезти на лечение за границу — вероятно, в ОАЭ.
17 сентября в телеграм-канале Кадырова появились два видео. На первом глава Чечни снимает себя на фронтальную камеру, а на втором — парковую дорожку, по которой гуляет. «Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок. Дождь прекрасно бодрит», — так написано в его посте.
«Агентство» писало, что на этих кадрах видно здание, которое похоже на резиденцию Кадырова в Грозном. Также издание, ссылаясь на сервис «Яндекс.Погода» и «Гисметео», отметило, что в тот день в столице Чечни действительно шел дождь.
Спустя полчаса после поста Кадырова чеченский правозащитник и оппозиционер Абубакар Янгулбаев без ссылки на источник написал о его смерти.
Анонимный российский телеграм-канал ВЧК-ОГПУ со ссылкой на собственные источники 17 сентября писал, что на территорию Центральной клинической больницы Управделами президента заезжали элитные автомобили с чеченскими и московскими номерами. За рулем одного из них, как утверждается, был человек, очень похожий на племянника Кадырова, главу ГИБДД Чечни Идриса Черхигова.
В понедельник, 18 сентября, сообщения о болезни главы Чечни прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что он не располагает информацией о здоровье Кадырова. «В любом случае администрация президента вряд ли может давать информацию о состоянии его здоровья. Поэтому нам здесь нечего сказать», — добавил Песков. В то же время он опроверг сообщения о том, что 17 сентября Кадыров якобы летал в Москву на встречу с Владимиром Путиным.
Основная версия — болезнь почек
Слухи о болезни Кадырова ходят уже несколько месяцев. Еще в начале марта 2023 года немецкий таблоид Bild, ссылаясь на бывшего вице-премьера зарубежного правительства самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия Ахмеда Закаева написал, что у Кадырова серьезная болезнь почек. Издание отмечало, что он за несколько месяцев набрал вес, а его лицо приобрело «характерную одутловатость».
1 июля 2023 года чеченский оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов написал, что Кадыров «находится при смерти и уже не разговаривает». «Почки окончательно отказали, диализ не помогает. Не исключено, что это его последние дни», — говорилось в сообщении. На следующий день телеканал «Грозный» опубликовал трехминутное видео с Кадыровым.
«Мы живем, потихоньку живем, хлеб жуем, если что. Интересная жизнь, жизнь вообще интересной бывает, когда бывает короткой. Поэтому долго жить мы все равно не хотим. Коротко, но достойно будем жить», — сказал глава Чечни.
18 сентября бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в своем телеграм-канале написал, что у Кадырова «типичная тяжелая почечная недостаточность». «Поэтому ему необходим частый гемодиализ. Что, видимо, и происходит в ЦКБ», — отметил он, не ссылаясь ни на какой источник.
В марте Bild писал, что Кадыров привез в Чечню заведующего почечным отделением больницы Бурджил в Абу-Даби Ясина Ибрагима М. Эль-Шахата, так как он якобы не доверяет московским медикам. Именно поэтому, как сообщало издание, Кадыров не присутствовал на оглашении послания Путина Федеральному собранию в Москве 21 февраля. Журналисты «Можем объяснить» тогда отмечали, что в тот день личный самолет главы Чечни Airbus ACJ319 с бортовым номером RA-73417 уже несколько дней находился в Абу-Даби.
О том, что Кадыров проходит лечение, также могут свидетельствовать его регулярные полеты в Москву и ОАЭ. Как писал телеграм-канал «Можем объяснить», ссылаясь на данные сервиса Flightradar, самолет Кадырова вернулся из Дубая в Москву 8 января. Когда бизнес-джет прилетел в Дубай, неизвестно, так как у него был отключен транспондер. 24 января самолет Кадырова вылетел из Грозного и спустя несколько часов приземлился в столице Таиланда. Там он провел два дня, после чего утром 26 января вылетел из Бангкока в Дубай.
«Верстка» обратила внимание, что в сентябре самолет Кадырова уже точно летал в Москву два раза — 6 и 9 числа. А 15 сентября примерно в 14:10 его бизнес-джет вылетел из Грозного в направлении столицы. Однако, трекеры полетов не смогли зафиксировать его приземление в Москве из-за выключенного транспондера, но маршрут, как пишет издание, соответствовал прошлым полетам в столицу.
О том, что Airbus ACJ319 стоимостью 80 миллионов долларов принадлежит Кадырову, стало известно еще в 2017 году. В июне 2022 года, после введения санкций, самолет, ранее зарегистрированный на Бермудских островах, сменил регистрацию на российскую. Тогда же за ним закрепили новый бортовой номер — RA-73417.
Слухи о смерти бывшего министра здравоохранения Чечни
В контексте болезни Кадырова даже появлялись слухи о смерти бывшего министра здравоохранения Чечни Эльхана Сулейманова. 10 сентября телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, ссылаясь на анонимный источник, написал, что в октябре 2022 года, когда состояние здоровья Кадырова якобы резко ухудшилось, глава Чечни и его окружение обвинили в этом именно Сулейманова. Телеграм-канал утверждал, что после этого Сулейманова никто не видел и его якобы «зверски убили — закопали в землю живым».
После этого азербайджанское издание Minval.az опубликовало интервью с Сулеймановым, в котором он опроверг слухи о собственной смерти. «Мы разошлись по взаимному согласию, а недавно я услышал эти слухи и просто не могу понять, откуда они рождаются. Я написал заявление об увольнении по собственному желанию, и мы с Рамзаном Кадыровым разошлись, у нас никаких проблем в ходе сотрудничества не было», — сказал он изданию.
По словам Сулейманова, на момент его увольнения в октябре прошлого года Кадыров был здоров. «Сейчас я не могу сказать ничего, поскольку я не на связи с ним. Состояние его было удовлетворительное, и физическое состояние было неплохое», — добавил он.