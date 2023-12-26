Украинские войска обороняются за пределами Марьинки — главком ВСУ Залужный

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что украинская армия обороняется за пределами Марьинки. Такое заявление он сделал во время пресс-конференции, передает «Громадьске».

«Наши войска еще находятся в северной части [Марьинки]. Они подготовили оборонительный рубеж вне этого населенного пункта, но могу сказать, что его уже нет. Методика была такая же, как в Бахмуте. В том, что мы отошли на окраину Марьинки, а в некоторых местах уже оборудовали позиции за городом, мне кажется, нет ничего резонансного», — сказал Залужный.

Комментируя ведение боевых действий под Авдеевкой, Залужный сказал, что российская армия «сейчас имеет возможность концентрировать силы» и «может сделать через два-три месяца то, что они сделали с Бахмутом».

«Мы будем защищать ровно столько, на сколько хватит сил. Но если будем понимать, что лучше сберечь людей, то потом отвоюем это» , — сказал главком ВСУ.

25 декабря министр обороны России Сергей Шойгу отчитался перед Путиным о взятии Марьинки в Донецкой области. В тот же день спикер ВСУ на Таврическом направлении Александр Штупун заявил, что бои за город продолжаются. Он добавил, что Марьинка полностью уничтожена.

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