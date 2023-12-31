«Мира и перемен!»

Новогоднее обращение президента перед боем курантов превратилось в такую же традицию, как салат оливье или бокал шампанского. Однако засилие Владимира Путина в телевизоре вынуждает россиян искать альтернативы: некоторые смотрят обращения Бориса Ельцина или Владимира Зеленского, а кто-то просит записать новое поздравление Аллу Пугачеву. «Холод» предлагает читателям короткие поздравления от людей, которых преследует действующая власть. Например, от сидящего в колонии строгого режима Владимира Кара-Мурзы, незарегистрированного кандидата в президенты Екатерину Дунцовой и многих других, кого россияне не смогут увидеть по телевизору.

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политик, приговоренный к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в государственной измене, распространению «фейков» о российской армии и сотрудничестве с нежелательной организацией

Фото: Максим Шеметов / Reuters / Scanpix

Друзья, от всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю всем нам и нашей стране в 2024 году мира, свободы и перемен. То есть, конечно, в обратной последовательности, потому что она будет именно такой. Кто-то скажет, что это несбыточное пожелание — но в России перемены начинаются именно тогда, когда их меньше всего ждут. Поверьте историку 🙂

В последнее время я особенно часто вспоминаю наши разговоры с Борисом Немцовым. Он редко ошибался в прогнозах и оценках — неудивительно, что его видео и интервью не теряют популярности и сегодня. Немцов всегда говорил: серьезные политические изменения в России начнутся в середине 2020-х годов.

Поэтому — мира, свободы и перемен. И скорейшего рассвета. Он обязательно будет. Передаю всем теплый сибирский привет!

журналистка, незарегистрированный кандидат в президенты на выборах 2024 года

Фото: Максим Шеметов / Reuters / Scanpix

Я хочу пожелать россиянам во всем мире — мира и добра!

Мы хотим жить в счастливой, человечной, предсказуемой и богатой стране. Строить дома, спокойно растить детей, работать и зарабатывать. Путешествовать и встречаться с друзьями. Мы все хотим быть уверенными в нашем счастливом завтра. Жить полной жизнью. И просто быть собой.

Пусть в Новом году все наши главные мечты исполнятся, будущее станет ясным и чистым, а новости только радуют. Я зову всех россиян участвовать в создании такого будущего в 2024 году!

Всех обняла!

политик, замглавы псковского отделения партии «Яблоко»

Фото: Кирилл Каллиников / Sputnik / imago / Scanpix

Желаю всем жителям России на 2024 год и после него большого запаса сил. Понимания, что сегодняшний день будет долгим. Не питаться иллюзиями и мифами. Не подпускать к себе шарлатанов. Не обманывать себя и близких. Ценить тех, кто говорит правду, не украшая ее фиговыми листками. Не увлекаться новыми кумирами. Не потерять Родину.

Сохранить в себе человеческое в нечеловеческое время. Не пустить внутрь себя зависть и злорадство. Остаться собой, не потерять себя, даже если для этого потребуется в чем-то себя ограничить. Поддерживать родных, близких, друзей, но не раствориться в других. Не разучиться сострадать тем, кому больно и плохо, но не сойти с ума от этой боли. Сохранить семьи. Беречь детей, особенно от ненависти.

Помнить о том, что будущее есть всегда. Помнить, что «день после» неизбежен. И в этот день очень важно будет не пожалеть и о сделанном, и о несделанном. Бороться за каждую человеческую жизнь. Прощать тех, кого любишь. Быть спокойным и упрямым. Верить в себя. Приближать мир.

политик, бывший муниципальный депутат, одна из основательниц движения «Мягкая сила»

Фото: Sefa Karacan / Anadolu / ABACA /ddp / Vida Press

Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Желаю нам всем в новом году научиться быть счастливыми. Кажется, в такое жестокое, бесчеловечное время счастье просто невозможно. Но это не так. Мы становимся счастливыми, когда находим смысл своей жизни, а потом живем, живем каждый день, воплощая этот смысл в реальность.

Смысл, который дает счастье, всегда находится за границами нас. Он всегда связан с другими. Помогая другим, развивая общее благо, воплощая в жизнь наши ценности — мы реализовываем себя, мы растем, мы воплощаем себя и свое предназначение, мы становимся взрослыми и счастливыми.

Сегодня нам всем пора становиться взрослыми и начинать отвечать не только за себя, но и за общее благо, за свой город, за свою страну. Пора становиться счастливыми.

социолог, политолог, приговоренный к штрафу по делу об оправдании терроризма

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсант

Уходящий год не принес перемен к лучшему для нашего общества. А в мировом масштабе был отмечен ростом числа кровавых конфликтов и их жертв. Но это не значит, будто надо отчаиваться. Условия для перемен созревают, и они неминуемо начнутся — внезапно, быстро и драматично. Не могу предсказывать даты и форму событий, но история неумолима, и попытки остановить движение объективных процессов лишь обостряют противоречия, требующие своего разрешения.

Порадует ли нас новая реальность? Это неочевидно. Но новые обстоятельства потребуют ответственных действий и решительности ото всех. Мы приучены к тому, что от нас ничего не зависит. Но в определенный момент, даже не имея привычки решать собственную судьбу и судьбу общества, мы вынуждены будем это делать. Хотим мы или нет, нравится нам это или нет, легко ли это будет или нет.

Что касается меня, то нынешний Новый год будет одним из самых счастливых в моей жизни. Все ожидали, что встречать его я буду в тюрьме, а я встречаю его дома. Очень хотелось бы, чтобы исход моего дела стал не разовым счастливым исключением, а прецедентом. Но в любом случае он доказывает: не надо бояться, а надо надеяться. Чего желаю и читателям «Холода».

политик, экс-глава «Штаба Навального» в Уфе, приговоренная к 7,5 годам лишения свободы по «экстремистским» статьям

Фото: AP / Scanpix

С ноября 2021 года я нахожусь под стражей, и даже после моего ареста запущенные мной процессы по защите интересов граждан Республики Башкортостан живут и самостоятельно развиваются. Это в очередной раз доказывает, что свои права надо отстаивать и при необходимости бороться за них.

У меня было много времени для размышлений, и вот что я скажу: несмотря на испытания в заключении и пережитые эмоции, свой путь я считаю верным. Я бы заново повторила свой выбор и не покинула бы Россию.

Желаю всем оставаться оптимистами. Берегите себя. Все будет хорошо.

Ася Казанцева

научная журналистка, писательница, чьи публичные встречи в России отменяют

Фото: Svklimkin / Wikimedia Commons

Любые опросы общественного мнения устойчиво демонстрируют, что путь, по которому движется наше дорогое отечество, не нравится очень многим. Десяткам миллионов человек, как ни формулируй вопросы. Однако тотальный контроль над СМИ достигает главной цели: каждый отчетливо ощущает, что он один, совсем один, замечает неладное, а все остальные в едином порыве движутся к торжествующему одичанию.

Это иллюзия. Этой иллюзии важно не поддаваться. Не обязательно быть героем и жертвовать собой, но важно хотя бы не умирать раньше смерти и делать то, что от нас зависит, будь то поддержка альтернативного кандидата или хотя бы помощь окружающим в том, чтобы удерживаться от озверения и отчаяния.