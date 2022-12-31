Для тех, кто не планирует смотреть 31 декабря обращение Владимира Путина к россиянам, «Холод» собрал альтернативные варианты.
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«Хотелось бы, чтобы мы стали господами своей жизни. Жизни, основанной не на агрессии, не на войнах»
Обращение Аллы Пугачевой
В ночь с 1994-го на 1995-й к зрителям НТВ вместо президента обращалась певица Алла Пугачева. Ее слова звучат актуально и сегодня. Например, она говорит, что «в большинстве своем мы безграмотны: и политически, и экономически», что, «к сожалению, многим на руку». В конце Пугачева предлагает «чокнуться шампанским за Новый год, чтобы не чокнуться в Новом году от новых проблем».
«Если мы видим будущее одинаково, это должно нас объединить»
Обращение Владимира Зеленского
Первое новогоднее обращение Владимира Зеленского к украинцам в качестве президента. В нем Зеленский не традиционно подводит итоги, а произносит проникновенную речь. Несколько раз он задает вопрос себе и украинцам: «Хто я?» («Кто я?» — в переводе с украинского). Эта фраза быстро стала мемом.
Видео можно смотреть с русскими субтитрами.
«Мы отвыкли говорить о свободе всерьез»
Обращение Невладимира Невладимировича Непутина
Три года назад телеканал «Дождь» записал альтернативное поздравление россиян от Невладимира Невладимировича Непутина. В роли него — актер Никита Кукушкин.
Он рассказывает, что решил сложить с себя полномочия, а перед отставкой подписал несколько законов: о судебной реформе, роспуске Росгвардии, ликвидации центра «Э» и части ФСБ, тюремной реформе, смягчении антинаркотического законодательства и амнистии политзаключенных.
«Я ухожу. Я сделал все, что мог»
Обращение Бориса Ельцина
23 года назад президент Борис Ельцин произнес в канун Нового года свою знаменитую речь об отставке. Всем запомнились слова: «Я устал. Я ухожу». Хотя на самом деле он говорит: «Я ухожу. Я сделал все, что мог». После этого исполняющим обязанности президента стал Владимир Путин.
«Тяжелый год»
Песня Семена Слепакова
Четыре года назад комик Семен Слепаков записал к Новому году шуточную песню.
В ней он иронизирует над фразой «тяжелый год», которую чуть ли не каждый год в своих обращениях использует президент России.
«Не вижу повода не выпить. Щас куранты бить начнут»
Обращение куклы Ельцина
С наступлением 1999 года зрителей НТВ вместо Бориса Ельцина поздравлял его пародийный образ из программы «Куклы». «Ельцин» произносит короткую речь, а затем передает слово актеру Николаю Фоменко, который стоит на Васильевском спуске с бокалом шампанского.
«Чтобы в Новом году все мечты сбывались»
Поздравление Юрия Гагарина
В ночь с 1962-го на 1963-й космонавт Юрий Гагарин произнес новогодний тост на съемках программы «Голубой огонек». «Наверное, так уж устроен человек, и особенно наш, советский человек, чего бы он не достиг сегодня, завтра ему уже будет мало», — говорит Гагарин.
Бой курантов без речи Путина
А если вам не хочется слушать ничью речь — есть запись боя курантов без слов. Включайте за минуту до полуночи.