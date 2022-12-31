Для тех, кто не планирует смотреть 31 декабря обращение Владимира Путина к россиянам, «Холод» собрал альтернативные варианты.

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«Хотелось бы, чтобы мы стали господами своей жизни. Жизни, основанной не на агрессии, не на войнах» Обращение Аллы Пугачевой

В ночь с 1994-го на 1995-й к зрителям НТВ вместо президента обращалась певица Алла Пугачева. Ее слова звучат актуально и сегодня. Например, она говорит, что «в большинстве своем мы безграмотны: и политически, и экономически», что, «к сожалению, многим на руку». В конце Пугачева предлагает «чокнуться шампанским за Новый год, чтобы не чокнуться в Новом году от новых проблем».

«Если мы видим будущее одинаково, это должно нас объединить» Обращение Владимира Зеленского

Первое новогоднее обращение Владимира Зеленского к украинцам в качестве президента. В нем Зеленский не традиционно подводит итоги, а произносит проникновенную речь. Несколько раз он задает вопрос себе и украинцам: «Хто я?» («Кто я?» — в переводе с украинского). Эта фраза быстро стала мемом.

Видео можно смотреть с русскими субтитрами.

«Мы отвыкли говорить о свободе всерьез» Обращение Невладимира Невладимировича Непутина

Три года назад телеканал «Дождь» записал альтернативное поздравление россиян от Невладимира Невладимировича Непутина. В роли него — актер Никита Кукушкин.

Он рассказывает, что решил сложить с себя полномочия, а перед отставкой подписал несколько законов: о судебной реформе, роспуске Росгвардии, ликвидации центра «Э» и части ФСБ, тюремной реформе, смягчении антинаркотического законодательства и амнистии политзаключенных.

«Я ухожу. Я сделал все, что мог» Обращение Бориса Ельцина

23 года назад президент Борис Ельцин произнес в канун Нового года свою знаменитую речь об отставке. Всем запомнились слова: «Я устал. Я ухожу». Хотя на самом деле он говорит: «Я ухожу. Я сделал все, что мог». После этого исполняющим обязанности президента стал Владимир Путин.

«Тяжелый год» Песня Семена Слепакова

Четыре года назад комик Семен Слепаков записал к Новому году шуточную песню.

В ней он иронизирует над фразой «тяжелый год», которую чуть ли не каждый год в своих обращениях использует президент России.

«Не вижу повода не выпить. Щас куранты бить начнут» Обращение куклы Ельцина

С наступлением 1999 года зрителей НТВ вместо Бориса Ельцина поздравлял его пародийный образ из программы «Куклы». «Ельцин» произносит короткую речь, а затем передает слово актеру Николаю Фоменко, который стоит на Васильевском спуске с бокалом шампанского.

«Чтобы в Новом году все мечты сбывались» Поздравление Юрия Гагарина

В ночь с 1962-го на 1963-й космонавт Юрий Гагарин произнес новогодний тост на съемках программы «Голубой огонек». «Наверное, так уж устроен человек, и особенно наш, советский человек, чего бы он не достиг сегодня, завтра ему уже будет мало», — говорит Гагарин.

Бой курантов без речи Путина

А если вам не хочется слушать ничью речь — есть запись боя курантов без слов. Включайте за минуту до полуночи.