Книжный магазин в Твери отменил презентацию книги научной журналистки Аси Казанцевой. Ранее то же самое сделал московский «Читай-город»

В Твери книжный магазин «Абракнигабра» отменил презентацию книги «Откуда берутся дети?» научной журналистки Аси Казанцевой. Об этом сообщила она сама в телеграм-канале.

«Вы будете смеяться, но презентация в Твери тоже отменилась, ну или перенеслась на неопределенный срок. Соответственно, прямо сейчас никаких презентаций не ожидается. Мы непременно что-нибудь придумаем, в крайнем случае будем собираться проповедовать о фолиевой кислоте подпольно, пароль "фолиевая", отзыв "донор метильных групп", но видимо уже после Нового года. Следите за рекламой», — написала Казанцева.

На странице магазина во «ВКонтакте» говорится, что встреча с журналисткой, запланированная на 16 декабря, «переносится на неопределенный срок». Причины в «Абракнигабре» не уточнили.

Ранее презентацию книги Казанцевой отменили в московском книжном магазине «Читай-город». Там произошедшее объяснили негативными отзывами. Сама журналистка связала отмену презентации со своей антивоенной позицией.

После этого депутат Госдумы Андрей Луговой опубликовал персональные данные Казанцевой, репостнув запись из телеграм-канала «Заметки Воланда». Впоследствии он ее удалил.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.