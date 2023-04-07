Владимир Кара-Мурза — российский политик, историк и в прошлом журналист. Он с первых лет в политике выступал против власти Владимира Путина, был близким другом и советником Бориса Немцова, активно продвигал санкционные списки российских силовиков и чиновников на Западе. Кара-Мурза пережил два отравления, но, несмотря на это, продолжил заниматься политикой. 6 апреля прокуратура запросила для него 25 лет лишения свободы: его обвиняют в распространении «фейков», госизмене и участии в деятельности «нежелательной» организации. Коротко рассказываем, чем политик был неугоден Кремлю.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

Был против Путина уже в 1999 году

Политическая карьера Владимира Кара-Мурзы началась во время думской кампании 1999 года. Тогда ему было всего 19 лет. Он работал в газете «Новые Известия» и брал интервью у на тот момент 40-летнего Бориса Немцова, который возглавлял демократическую партию «Союз правых сил». Несмотря на разницу в возрасте и статусе, они быстро нашли общий язык.

По итогам выборов партии удалось набрать 8,5% голосов и занять место в парламенте. Молодой Кара-Мурза стал советником Немцова в Думе. Он отмечал, что политик оказал на него колоссальное влияние.



Российскую власть и лично Владимира Путина Кара-Мурза не поддерживал еще до его прихода к власти. В разговоре с «Медузой» он рассказывал, что уже в 1999 году ему стало ясно: после того как Путин победит на выборах, Россия перейдет от демократии к авторитаризму.

«Я хорошо понял, who is Mr. Putin и куда он поведет нашу страну, — это было 20 декабря 1999 года. День чекиста. В тот день Путин (тогда еще премьер) открыл на Лубянке мемориальную доску “выдающемуся государственному деятелю” Юрию Андропову — человеку, который участвовал в организации вторжения в Венгрию и создал в КГБ специальное управление для борьбы с диссидентами», — писал Кара-Мурза в письме «Медузе».С Немцовым он находился в тесных отношениях до самой его смерти 27 февраля 2015 года. После этого Кара-Мурза снимал фильм о погибшем друге, а через три года после убийства открыл в Вашингтоне площадь, которую переименовали в честь Немцова.

Убедил западных политиков ввести «список Магнитского» — санкции против российских чиновников и силовиков

Сергей Магнитский — российский аудитор. В 2008 году ему удалось вскрыть коррупционную схему, организованную чиновниками и силовиками, благодаря которой им удалось похитить 230 миллионов долларов.

Магнитский дал показания следователям и раскрыл подробности преступления журналисту Bloomberg Businessweek Джейсону Бушу. В ноябре 2008 года Магнитского обвинили в уклонении от уплаты налогов, а затем арестовали. В СИЗО он неоднократно подвергался жестокому обращению и не получал медицинского обслуживания, несмотря на обострение панкреатита. Год спустя он умер в стенах камеры.

Летом 2010 года конгресс США принял законопроект, согласно которому 60 силовикам и чиновникам, причастным к убийству Магнитского и хищениям средств из российского бюджета, запретили въезд в страну, а их активы заморозили.

В это время Владимир Кара-Мурза возглавлял вашингтонское бюро телеканала RTVI. Он организовал встречу Бориса Немцова с соавторами закона — сенаторами Бенджамином Кардином и Джоном Маккейном.

По словам Кара-Мурзы, Немцов предложил расширить действие закона на всех, кто нарушает права человека в России, и сделать его универсальным средством борьбы против безнаказанности. Продвижением «закона Магнитского» в Штатах занялся сам Кара-Мурза. 7 июня 2012 года закон был принят. Вслед за США его одобрили Великобритания, Канада, Литва, Латвия и Эстония. И Немцов, и Кара-Мурза не раз подчеркивали, что этот законопроект направлен не против России как страны, а против конкретных людей. По словам политика Ильи Яшина, они объясняли западным парламентариям, что введение санкций против России позволит режиму Владимира Путина сплотить общество вокруг себя.

Кроме этого, Кара-Мурза еще задолго до войны занимался лоббированием санкций США против российских чиновников и силовиков. Михаил Ходорковский в интервью DW отметил, что его работой были «недовольны многие» представители российской элиты.

Сразу после принятия «закона Магнитского» посольство России в США аннулировало журналистскую аккредитацию Кара-Мурзы. Вскоре его уволили с RTVI, где он проработал восемь лет.

Сотрудничал с «нежелательными»

После ухода с RTVI Кара-Мурза устроился на работу старшим советником в «Институт современной России» — организацию, которой руководил сын Михаила Ходорковского Павел. В ней политик устраивал мероприятия, посвященные проблемам России, и публиковал статьи оппозиционных авторов.

В декабре 2013 года, выйдя после 10-летнего заключения, Михаил Ходорковский основал движение «Открытая Россия» и предложил Кара-Мурзе стать его координатором.

Тогда Кара-Мурза вернулся в Россию, чтобы работать над созданием большой региональной сети активистов. Он проводил встречи, лекции, семинары по всей стране. В 2017 году обе организации, с которыми сотрудничал Кара-Мурза, были признаны «нежелательными».

После этого Кара Мурза стал работать в фонде «Свободная Россия» — международной организации, которая занималась помощью политзаключенным и эмигрантам, борьбой с пропагандой.

Как рассказала президент фонда Наталия Арно в разговоре с «Медузой», «многие лидеры российской оппозиции называли [фонд] неформальным посольством продемократических сил на Западе. Когда мы встречались с МИДами разных стран, Госдепом США, все про это шутили. И в нашей команде Володя [Кара-Мурза] играл роль такого министра иностранных дел, посла независимой свободной России».

Кара-Мурза покинул «Свободную Россию» через два года, после того как ввели уголовную ответственность за сотрудничество с «нежелательными» организациями.

Активно выступал против войны, но остался в России

Владимир Кара-Мурза выступал против российской агрессии в Украине еще в 2014 году, аннексию Крыма он называл «преступлением режима».

В момент начала полномасштабного вторжения Кара-Мурза находился в Москве. 27 февраля он вместе с другими оппозиционными лидерами вступил в Антивоенный комитет России, а через некоторое время уехал в США на день рождения своей дочери.

15 марта Кара-Мурза выступил в палате представителей штата Аризона. Он сказал: «Мы все видим, что Владимир Путин делает с Украиной. Кассетные бомбы в жилых районах, бомбежка роддомов, больниц, школ — все это военные преступления».

Несмотря на опасность и предостережения друзей, Владимир Кара-Мурза вернулся в Россию. По мнению политика, он не имел морального права заниматься российской политикой, находясь за рубежом.

12 апреля Кара-Мурза дал интервью телеканалу CNN, где назвал режим Владимира Путина «режимом убийц», который «развязал войну прямо посреди Европы». Уже через несколько часов его задержали неподалеку от его дома в Москве.

Во время ареста — под стражей Кара-Мурза уже почти год — он написал колонку в The Washington Post с заголовком «Россия будет свободной. Никогда не был уверен в этом так, как сегодня». Следствие возбудило против него три дела: политика обвиняют в распространении «фейков», госизмене и в работе на «нежелательную» организацию. 6 апреля его адвокат Мария Эйсмонт сообщила, что прокуратура запросила для Владимира Кара-Мурзы 25 лет лишения свободы.

Еще одно подтверждение того, что Кара-Мурза давно раздражает власть: его травили те же люди, что и Навального

26 мая 2015 года после обеда в одном из московских ресторанов состояние Владимира Кара-Мурзы резко ухудшилось. У него началась рвота, а через некоторое время он потерял сознание, стали отказывать все основные органы. После госпитализации политик неделю провел в коме, из больницы его выписали спустя полтора месяца. На реабилитацию он вернулся в США и четыре месяца провел вместе с семьей. После отравления у него была повреждена периферийная нервная система — не работали левая нога и левая рука. Однако это не помешало ему вернуться в Россию в ноябре того же года.

В 2017 году Кара-Мурзу вновь госпитализировали с аналогичными симптомами. Диагноз — «отравление неустановленным веществом». Политика ввели в искусственную кому, в реанимации он провел 10 дней. Кара-Мурза обратился в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело по статье «Покушение на убийство», однако ведомство отказалось рассматривать оба отравления.

Согласно расследованию Bellingcat и The Insider, к отравлению политика причастны те же сотрудники спецслужб, которые стояли за отравлением Алексея Навального.