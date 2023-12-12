Социолога Кагарлицкого приговорили к штрафу по делу об оправдании терроризма и освободили в зале суда

Социолога Бориса Кагарлицкого приговорили к штрафу в 600 тысяч рублей по делу об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК) и освободили в зале суда. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ему также на два года запретили на администрировать сайты в интернете, уточняет «ОВД-Инфо».

Сторона обвинения запрашивала для него пять с половиной лет колонии. Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы.

Уголовное дело против него возбудили в начале лета 2023 года. 26 июля Сыктывкарский городской суд Республики Коми арестовал Кагарлицкого. Его адвокат Сергей Ерохов говорил «Холоду», что дело связано с постом социолога о взрыве на Крымском мосту в октябре 2022 года. Однако позже стало известно, что речь идет о видео, которое Кагарлицкий записал после взрыва.

Гособвинение считает, что вина социолога доказана. Это якобы подтвердили лингвистическая и психологическая экспертизы. В прокуратуре утверждают, что в видео «есть признаки поддержки практики взрывов в качестве решения вопроса о прекращении спецоперации», пишет РБК.

В начале августа Росфинмониторинг внес Кагарлицкого в реестр «террористов и экстремистов».

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