Гайд по релокации в Индию 

Индия — страна контрастов. Здесь найдется идеальное место как для любителей активного образа жизни, так и для людей, которые ценят уединение и тишину. Другие плюсы страны: бесплатное школьное образование и недорогое жилье. «Холод» рассказывает о легализации, поиске жилья и работы в Индии.

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ВНЖ, визы и гражданство

Туристическая виза

Она бывает бумажная и электронная. Электронная виза оформляется на специальном сайте, бумажная — в визовом центре BLS International в России. Разницы в визах нет, поэтому большинство сейчас оформляют электронную.

Для электронной визы вам понадобятся:

загранпаспорт, действующий не менее шести месяцев на момент въезда с пустыми страницами;

два цветных фото — размер 35*45 мм, на белом фоне;

анкета, которую можно заполнить на официальном сайте (образец здесь);

зарубежная банковская карта, чтобы оплатить визу (российской картой сделать это невозможно).

Список документов для оформления бумажной визы можно посмотреть здесь.

Вопросы в анкете простые, хоть на них и нужно отвечать на английском. Но с первого раза заполнить анкету, скорее всего, не получится. Дело в сайте, который часто зависает или выбрасывает вас, не сохраняя внесенные данные. Зато документы рассматривают быстро, от суток до семи, и одобряют визу практически всем.

По закону россияне с визой сроком на год или пять лет могут находиться в Индии 90 дней подряд, но не больше 180 дней в течение года. Если вы безвыездно находитесь в Индии почти 90 дней и хотите продлить пребывание, можно оформить exit permit (разрешение на выезд) на сайте e-FRRO (офис регистрации иностранцев). Важно сделать это до того, как истекут разрешенные 90 дней. Для оформления понадобятся C-Form (временная регистрация), загранпаспорт, фотография и виза. В этом чате можно бесплатно уточнить нюансы по визам и продлению пребывания.

Бизнес-виза

Ее можно получить, например, по приглашению от местной компании, подрядчика или заказчика — того, кто заинтересован в сотрудничестве с вами.

Бизнес-виза тоже может быть электронная и бумажная. Для оформления электронной визы вам понадобятся:

загранпаспорт, действующий не менее шести месяцев с момента подачи заявления;

анкета с официального сайта;

цветное фото формата 1:1, на белом фоне;

приглашение от индийской компании, заинтересованной в сотрудничестве/с которой вы сотрудничаете или планируете сотрудничать или копия свидетельства о регистрации компании;

Список документов для оформления бумажной визы можно посмотреть здесь.

Открыть компанию (ООО) вы сможете, только если один из ее директоров, партнеров или инвесторов — гражданин Индии. Есть компании, которые помогают найти инвестора: собрать для него документы, сделать презентацию и продать вашу идею. Стоит такая услуга примерно 40 тысяч рупий (45 тысяч рублей). Подробнее про этапы открытия компании можно узнать на официальном сайте.

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Если вы уже открыли компанию, то для получения визы нужно предоставить заверенную копию устава вашей организации и при необходимости лицензию на продажу товаров. Бизнес-виза дает возможность вести деловую и бизнес-деятельность на территории страны, однако она не дает возможность работать в найме (то есть менять работу после переезда) и подаваться на ВНЖ.

Подать на ВНЖ можно, открыв с помощью бизнес-визы собственную компанию. В любом другом случае — нет. Находиться в Индии безвыездно можно 180 дней подряд, а также можно продлить срок пребывания.

Ворота Индии в Нью-Дели, фото: Saurabh Kumar / Pexels

Электронная студенческая виза

Студенческая виза позволяет находиться в Индии до пяти лет (в зависимости от срока обучения) и многократно выезжать из страны без оформления продления.

Документы для ее оформления:

Загранпаспорт, действующий не менее шести месяцев на момент подачи заявления;

цветная фотография (3,5х4,5 сантиметра) хорошего качества, на белом фоне (приклеенная на анкету-заявление);

Подтверждение из вуза о зачислении или оригинал пригласительного письма из образовательного учреждения с официальной печатью и подписью;

Заполненная электронная анкета в печатном виде (в двух экземплярах);

Квитанция об оплате первого года обучения;

Внутренний паспорт РФ с копиями первых двух страниц, страницы с регистрацией и страницы со сведениями о ранее выданных паспортах. Если у вас есть второй загранпаспорт, то нужно предоставить копии всех его страниц.

Бизнес- и студенческая визы подойдут для переезда в Индию в отличие от туристической. Однако туристическая виза дает возможность прожить в стране несколько месяцев и понять, подходит ли она вам.

ВНЖ

Получить вид на жительство можно на одном из этих оснований:

Зарегистрировать бизнес по приезде в страну и нанять на работу местных жителей. Поступить в вуз. Студенты получают ВНЖ, который можно ежегодно продлевать — для этого нужна справка, подтверждающая обучение в вузе. Получить визу исследователя, если вы делаете проект в Индии. Устроиться на работу в местную компанию при условии, что работодатель оформит трудовой контракт. Важно, чтобы годовая зарплата составляла минимум 1,625 миллиона рупий (1,728 миллиона рублей) до вычета налогов. Инвестиции. Нужно вложить в любое государственное или частное предприятие не менее 100 миллионов рупий (106 миллионов рублей) в течение 18 месяцев либо не менее 250 миллионов рупий (266 миллионов рублей) в течение 36 месяцев). За каждый год действия визы должно появиться как минимум 20 рабочих мест для индийцев.

Гражданство

Индия признает только одно гражданство, поэтому, если вы хотите оформить его, придется отказаться от того, которое у вас сейчас. Также в стране перенаселение (более 1,4 миллиардов человек), поэтому получить паспорт сложно.

Чтобы получить паспорт, нужно прожить или проработать в стране не менее 12 лет за последние 15 лет, год перед подачей заявления жить в Индии или работать на местное правительство, знать английский и хинди и иметь постоянный доход. Также важно не иметь судимостей и желательно инвестировать в местный бизнес.

Заявление на гражданство можно подать онлайн. Для этого понадобится:

копия загранпаспорта;

копии долгосрочных виз и ВНЖ;

три аффидевита (письменных показания, заверенных у нотариуса) от заявителя и двух индийцев с его положительной характеристикой;

языковые сертификаты, подтверждающие знание хинди и английского;

две вырезки из газет (или из одной газеты, но из разных выпусков), в которых говорится, что заявитель намерен получить гражданство. Газеты должны распространяться по месту жительства заявителя;

квитанция об уплате госпошлины.

Также можно получить гражданство по браку. Требования для супругов: в течение последних девяти лет до подачи заявления нужно прожить в Индии в сумме семь лет, непосредственно год перед подачей заявления нужно прожить в Индии.

Счета и карты

Чтобы открыть счет, вам точно понадобится загранпаспорт, виза и C-Form — временная регистрация. Ее нужно взять у арендодателя или в отеле, в котором вы проживаете. Делается она быстро, буквально два дня. Это минимальный список документов, но у каждого банка он свой.

Самый популярный у релокантов банк — Canara. Но, к сожалению, даже при наличии всех документов счет вам могут не открыть. Все зависит от того, на какого специалиста вы наткнетесь. Если в Canara откажут, попытайте удачу в ICICI Bank Limited и в Национальный банк Пенджаба (PNB).

Пляж на Гоа, фото: cottonbro studio / Pexels

Работа

Иностранец со знанием хинди может устроиться, например, в кол-центр, где работают молодые местные жители, или айти-специалистом в компанию, ориентированную на международный рынок. В кол-центре зарплата будет от 15 до 30 тысяч рупий (11–22 тысячи рублей) в месяц, в айти — от 30 до 200 тысяч (22–215 тысяч). Подробнее о трудоустройстве и об уровне зарплат можно узнать здесь.

Без знания хинди устроиться на работу можно в мегаполисах или на Гоа, или же в компании, которые ориентируются на англоговорящих клиентов. В такие места, как отели, магазины и рестораны, устроиться сложнее: чаще всего в них работают родственники собственников. Также большим успехом пользуется работа на себя. Например, можно разместить свои услуги в русскоязычных чатах: туристы и релоканты часто пользуются бьюти-услугами русскоязычных мастеров.

Лучшие сайты для поиска работы: Naukri и Foundit. Также профиль на Linkedin существенно увеличит возможности найти деловые знакомства или работу.

Жилье

Жилье здесь есть на любой вкус и карман. Можно снять чердак за 5 тысяч рупий (5500 рублей) или однокомнатную квартиру за 10–15 тысяч рупий (11–16 тысяч рублей). Те, кто любит условия получше, смогут найти хороший дом с видом на океан с панорамными окнами за 40 тысяч рупий (45 тысяч рублей). Цены с наступлением сезона растут, поэтому с октября по март они могут быть выше среднего.

В Северном Гоа, одном из самых популярных мест для релокации, есть несколько основных деревень. Арамболь — самая недорогая. Цены здесь начинаются от пяти тысяч рупий (5500 рублей) за однокомнатную квартиру. В Мандрем стоимость выше, от 15 тысяч рупий (16500 рублей). Для тех, кто ищет тихие и уютные места, подойдут деревни Ашвем и Керим. Но, прежде чем снять жилье в Гоа, обязательно поинтересуйтесь у соседей или в чатах по поводу воды в доме. Здесь нет классического водопровода — в основном для подачи воды установлен бак на несколько квартир. Многие арендодатели своевременно и регулярно пополняют его, однако может быть так, что воды все время не хватает.

Также стоит учитывать, что в Гоа с вами будут жить насекомые и гекконы. Это здесь абсолютно нормально. Стоит оставить, например, открытую банку колы на столе, как через полчаса к вам уже выстроилась очередь из муравьев.

В Дели и Бангалоре ситуация с арендой отличается. Очень популярно PG-жилье, напоминающее общежитие, где на каждом этаже есть несколько комнат, общая кухня, и иногда — общий душ и туалет. Стоит это от 8 тысяч рупий (9 тысяч рублей) в месяц. Чaсто PG разделены на мужские и женские, но есть и общие. Полноценную квартиру в Дели и Бангалоре можно снять от 15 тысяч рупий (16700 рублей), однако арендодатели всегда требуют залог, и часто он в несколько раз больше аренды за месяц. Насекомых, в отличие от Гоа, здесь практически нет.

В Мумбаи тоже есть PG, а квартиру снять уже не так уж просто. Во-первых, нужно понимать, в каком районе жить. Это город контрастов: в нем находятся и самые большие трущобы в мире и самый богатый район в Индии. Условно его можно разделить на Северный и Южный Мумбаи. Лучшими для жизни будут районы Колаба, холм Малабар, Тардео, Форт, Нариман Пойнт, Марин-Лайнс, Пидхони, Кальбадеви, Махалакшми и Аполло Бандар. Хорошую квартиру можно снять минимум за 30 тысяч рупий (33 тысячи рублей). Плюс придется заплатить залог, который может быть абсолютно любым, на усмотрение арендодателя.

Коммунальные услуги чаще всего входят в арендную плату. В южной части страны это примерно 2–3 тысяч рупий в месяц (2,5–3,5 тысячи рублей). При этом газ нужно покупать на рынке (баллон стоит около 700 рупий или 750 рублей) и подключать к плите дома самостоятельно.

Найти жилье на Airbnb или Magicbricks можно только в больших городах. Лучший способ найти жилье в Гоа — спрашивать на месте или искать в чатах.

Фото: Yogendra Singh / Pexels

Цены

Продукты

Одни из плюсов Индии — низкие цены на продукты и обилие свежих фруктов. Большие супермаркеты есть в Дели, Мумбаи, Раджастхане и Бангалоре (Spar, V-Mart, Reliance Fresh, DMart, Big Bazaar, Natureʼs Basket, Hyperсity), а в Гоа все покупают продукты преимущественно в лавках на улицах.

По религиозным причинам вы не сможете купить в стране свинину или говядину, а в Ришикеше не продают мясо и рыбу вообще. Из белка можно найти яйца и бобовые. В Гоа — творог и свежие морепродукты, если прийти утром на рынок.

В среднем на продуктовую корзину из овощей, фруктов, круп, яиц и морепродуктов на одного уходит примерно 1000 рупий (1200 рублей) в неделю.

Чек в заведении на одного — от 150 рупий (165 рублей). В простых местах с индийской кухней можно выпить чай и съесть тхали, индийское блюдо из риса, за 150 рупий. В заведениях с зерновым кофе и европейскими блюдами чек будет от 400 рупий. Например, яичница с хумусом, тортильей и кофе выйдет примерно в 500 рупий.

Вода в Индии везде стоит одинаково — 20 рупий за литр. Из-за ее нехватки индийцы очень бережно относятся к воде и не делают на нее наценку.

Фото: David Talukdar / ZUMA Press Wire / Scanpix

Транспорт

В Индии, как и во всей Азии, популярны мотоциклы и скутеры. Аренда скутера стоит от 5000 рупий (примерно 5500 рублей) в месяц. Можно также приобрести свой, в хорошем состоянии, от 18000 рупий (примерно 19900 рублей).

По всей стране система аренды и покупки одинаковая: можно найти аренду оффлайн, интересуясь на улицах, либо через сайт onbikes.

Также в Индии есть автобусы, но самый дешевый и популярный транспорт — тук-туки, трехколесные крытые мотоциклы, рассчитанные на трех пассажиров. В Мумбае они ездят по счетчикам, в других частях страны цена договорная. Стоимость зависит от расстояния, вашего умения торговаться и настроения водителя.

В Индии также работает Uber. В нем можно заказать мототакси (от 15 рупий), тук-тук (от 50-100 рупий) или же машину (от 100 рупий).

Детские сады и школы

Государственных детских садов здесь нет, однако в Гоа и Дели есть частные сады — открывают их в основном приезжие. Цены — от 15 тысяч рупий (примерно 16500 тысяч рублей) в месяц. Можно найти и русскоязычные сады, и смешанные.

Со школами проще. Несмотря на то что в Индии перенаселение, дети иностранцев могут попасть в государственные учреждения, даже если у них нет ВНЖ. Образование бесплатное, потребуется оплачивать только 200 рупий в месяц (230 рублей) — сбор на нужды учеников. В них не входит питание — его берут из дома.

Медицина

Она здесь дешевая и качественная. Лекарства гораздо дешевле, чем в России, кроме того, их можно приобрести поштучно. Поход к частному доктору (осмотр и вакцина) во время эпидемии — 200 рупий (220 рублей). Запись к врачу для туристов и граждан происходит одинаково: по телефону или офлайн. Туристам экстренная помощь по закону должна оказываться бесплатно, но на практике бывает по-разному. Также можно оформить страховку, которая покроет экстренное лечение (переломы, растяжения, ковид), но плановое посещение врача будет платным.

Сейчас в стране также набирает популярность медицинский туризм, для которого правительство открыло специальную электронную визу на 60 дней. Для ее оформления нужно получить справку от индийского учреждения, в котором вы планируете лечение. Документы нужно подавать онлайн.

Фото: cottonbro studio / Pexels

Безопасность

В стране есть две проблемы, связанные с безопасностью. Первая — изнасилования. В глобальном рейтинге безопасности женщин, который составили ученые из Джорджтаунского университета, Индия занимает 128 из 177 мест. Для сравнения, Россия находится на 56, а Иран — на 140 месте. Поэтому желательно придерживаться двух правил: одеваться сдержанно (без фанатизма, но чтобы одежда закрывала основные части тела) и не брать от незнакомцев еду или напитки. Это не относится к Гоа — здесь вы можете чувствовать себя безопасно. А к остальной Индии относится, будь то Дели или священные земли Ришикеша.

Вторая проблема — воровство. Поэтому по возможности не берите сумки и рюкзаки в людные и туристические места, а деньги и телефон прячьте во внутренние карманы. Часы и украшения тоже лучше не носить, иначе с большой вероятностью их с вас снимут — особенно ловко это делают в Дели, воруя с людей часы, пока те выходят из тук-тука. Мошенники также часто работают парами: один вас окликает и спрашивает что-то, второй — вытаскивает содержимое ваших карманов.

Если вас обворовали, то полиция обязательно постарается помочь.

Многие также боятся трущоб Дхарави в Мумбаи, но это место безопаснее, чем такие штаты, как Харьяна, Джхаркханда или Раджастан. И если Харьяна — не туристическое место, то Раджастан очень привлекает приезжих.

Экология

Дели занимает второе место по уровню загрязнения воздуха в Индии и четвертое — в мире. Для сравнения, второй мегаполис страны — Мумбаи, на 82-м месте среди городов страны по загрязнению воздуха. Воздух в Дели плохой из-за большого количества выхлопных газов и регулярного сжигания мусора.

Самые чистые штаты в 2022 году: большие Мадхья-Прадеш, Чхаттисгарх, Махараштра, и маленькие Трипура, Джаркханд, Уттаракханд (Гималаи).

Также по всей стране неутешительная ситуация с водой — пить проточную воду здесь категорически нельзя, только бутилированную. Здесь можно посмотреть регулярно обновляющиеся отчеты о качестве воды в Индии.

Марш гордости в Калькутте, Индия, 17 декабря 2023 года. Фото: Dipayan Bose / SOPA Images / ZUMA Press Wire / Scanpix

Отношение к ЛГБТ-комьюнити

Законодательством однополые браки не признаются, однако в 2018 году правительство Индии перестало считать гомосексуальность преступлением. В октябре 2023 года Верховный суд Индии рекомендовал правительству разработать меры, которые защитят ЛГБТ-сообщество от дискриминации:

обеспечить ЛГБТ-персонам равный доступ ко всем товарам и услугам, создать горячую линию для тех, кто столкнулся с преследованиями и насилием, и запретить конверсионную терапию.

Есть фонды, например Rainbow, которые помогают трансгендерным людям в Индии. В стране до сих пор немало насилия по отношению к ЛГБТ-персонам, но ситуация стала значительно улучшаться благодаря прайдам. Также в штате Керала поддерживают трансгендерных людей, оплачивая необходимые для трансперехода медицинские процедуры.