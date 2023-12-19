В идеале — молчать

За антивоенный или оппозиционный пост в домовом или школьном чатах вполне можно получить штраф, административное задержание или даже уголовку. «Холод» поговорил с адвокатом и старшим партнером проекта «Сетевые свободы» Станиславом Селезневым и составил инструкцию, как себя обезопасить при общении в мессенджерах и соцсетях.

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По данным «Сетевых свобод», в 2022 году в России было выявлено около 800 случаев уголовного преследования за посты, репосты и высказывания в социальных сетях. Это абсолютный рекорд за последние 15 лет наблюдений. Законы об антивоенной цензуре, принятые в прошлом году, обязывают наказывать россиян за критику вооруженных сил и действий властей за рубежом. «Сетевые свободы» также насчитали почти две тысячи случаев привлечения к административной ответственности, в том числе за распространение экстремистских материалов и символики запрещенных организаций. Данных за 2023 год пока нет.

Одним из ярких случаев преследования за антивоенные высказывания стало уголовное дело против 56-летней жительницы Ярославля Светланы Зотовой. Ее обвинили в оправдании терроризма и экстремизма и призывах к ним за три комментария, с критикой власти и поддержкой подрыва Керченского моста, оставленные в телеграм-каналах. Зотова не подтвердила, что это именно она оставила те комментарии. Тем не менее суд признал ее виновной и приговорил к штрафу в размере 350 тысяч рублей и запрету на два года администрирования интернет-ресурсов.

«Вам следует прекратить публичную активность и удалить аккаунты в соцсетях — так звучит один из главных советов адвоката в современной России, — говорит Станислав Селезнев. — Практика привлечения к ответственности за посты в соцсетях или за сообщения в мессенджерах распространилась в России уже давно. Теперь она растет и ширится. Алгоритмы, которыми пользуются Центр по противодействию экстремизму и Роскомнадзор, могут проверять публикации и репосты на 10–15 лет назад. Аналогичная история с когда-то считавшимися безобидными комментариями в публичных чатах телеграма и ватсапа».

По словам Селезнева, существуют специальные боты, которые «просеивают» истории публичных чатов десятилетней давности и формируют отчеты для правоохранительных органов. Но опасны не только открытые чаты: некоторые участники закрытых домовых, районных, родительских, профессиональных и других чатов могут вручную просматривать историю переписок, делать скриншоты и направлять жалобы. А потом предоставить свои телефоны сотрудникам полиции для фиксации переписки в чатах.

«Вот так обидите кого-то из участников чата, например, отказавшись сдать теплые носки или скинуться на нужды мобилизованных, а он или она отлистает чат на пару лет назад, найдет какое-то ваше неоднозначное высказывание и направит жалобу в полицию или в ФСБ. Те, в свою очередь, будут обязаны отреагировать на жалобу», — говорит Селезнев.

Отбиться от обвинений можно только в том случае, если ваш аккаунт абсолютно анонимен — то есть не имеет связей с вами по имени, фото, локации и зарегистрирован при использовании:

– сим-карты на чужое имя или даже иностранного оператора связи (в некоторых странах туристическую карту можно купить без предъявления документов);

– анонимного одноразового, купленного за наличные мобильного телефона;

– установки приложений для общения в виртуальной операционной системе, грамотно защищенной VPN.

Чем старше аккаунт, тем сложнее скрыть его связь с конкретным человеком. «Существующие нормы закона сформулированы и применяются так, что ни обычный пользователь, ни даже опытный адвокат не могут предсказать вероятность возбуждения уголовного дела. Поэтому на вопрос, как безопасно обсуждать острые темы в интернете, существует только один ответ: “Сегодня — никак”».

Как защитить аккаунт в инстаграме?

– удалите посты,

– очистите подписки,

– очистите директ.



Сториз через 24 часа в инстаграме не видны, но они не удаляются. Однако их можно удалить вручную: нажмите «Профиль» → три полоски → «Ваша активность/Ваши действия» → «Архив» → выбрать вручную каждую сториз → «Удалить».



Удалить ваши лайки, комментарии и ответы на чужие сториз также можно вручную: нажмите «Профиль» → три полоски → «Ваша активность/Ваши действия» → «Комментарии» (каждый комментарий выбрать вручную и удалить, убрать вручную каждый лайк).



Как защитить аккаунт в ватсапе?

– выйдите из чатов, которые могут представлять опасность;

– настройте двухфакторную авторизацию: нажмите «Настройки» → «Аккаунт» → «Двухфакторная аутентификация/Двухшаговая проверка» → придумайте пин-пароль из шести цифр;

– настройте автоудаление сообщений: нажмите «Настройки» → «Приватность/Конфиденциальность» → «Таймер сообщений по умолчанию/Автоматический таймер сообщений» → «7 дней»;

– настройте приватность: нажмите «Настройки» → «Приватность/Конфиденциальность» → «Последний раз онлайн» → выберите «Только мои контакты» или «Никто»;

– защитите звонки: нажмите «Настройки» → «Приватность/Конфиденциальность» → «Защита IP при звонках» или «Расширенные» → «Защитить IP-адрес во время звонков»;

– по желанию можете установить запрет на звонки от неизвестных номеров: нажмите «Конфиденциальность» → «Звонки» → «Отключить звук для неизвестных номеров».



Как защитить аккаунт в телеграме?

– поставьте двухфакторную аутентификацию: нажмите «Конфиденциальность» → «Облачный пароль»;

– удалите ник: нажмите «Профиль» → «Имя пользователя» → стереть;

– измените ваше имя в Telegram, чтобы оно не было связано с вашим;

– измените аватарку, удалите все старые фотографии, где есть вы;

– скройте от всех номер телефона: нажмите «Конфиденциальность» → «Номер телефона» → «Никто».

Независимый журналист Андрей Захаров отметил, что удаление ника в телеграме не обезопасит от полного деанона: «Узнать айди человека можно даже при стертом нике (например, через веб-версию телеграма), а далее [можно] пойти в бот [по пробиву информации] и узнать номер телефона», — пишет Захаров. Он рекомендует завести отдельный телеграм-аккаунт для комментирования общественно-политических каналов или же воздерживаться от таких комментариев, особенно в небольших региональных чатах. Именно там, по наблюдению Захарова, сотрудники правоохранительных органов наиболее внимательно читают комментарии: «Им же нужна не просто очередная жертва откуда-нибудь, а жертва из их региона, чтобы можно было поставить “палку”».