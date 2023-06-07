Как получить гражданство Перу

Перу — не самая очевидная страна для релокации, но у нее есть много плюсов. Например, можно получить рабочую визу без работы в местной компании, а через два года подать документы на получение гражданства. Еще одно из преимуществ — в этой стране температура не опускается ниже 15 градусов. По просьбе «Холода» Евгения Трофимова, которая почти год живет в Перу, рассказала о том, как легализоваться в стране, какой район выбрать для жизни в Лиме и сколько стоит переезд.

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Визы и ВНЖ

Для въезда в Перу вам понадобится только заграничный паспорт — находиться без визы по нему разрешено до 90 дней. Вы можете остаться дольше, но до вылета вам придется заплатить штраф. Каждый день просрочки будет стоить 4,95 соль (примерно 100 рублей). Если вы оплатили штраф, то после этого сможете снова вернуться в Перу.

Возможностей легально продлить пребывание для туристов нет. Чтобы задержаться в стране, нужно подаваться на ВНЖ. Чаще всего резиденцию запрашивают по учебе, инвестициям, работе или браку с гражданином страны.

Резидентская рабочая виза (иждивенческая) — одна из самых популярных для переезда. Она предназначена для иностранцев, которые планируют работать в местной компании. Для подачи заявления вам понадобится трудовой договор сроком от 12 месяцев. Виза будет действительна год, после чего ее нужно продлить.

Необязательно действительно искать работу: многие получают контракт через специальные организации, которые берут вознаграждение за оформление туриста в качестве сотрудника. Найти ссылки на проверенные компании можно во многих чатах и группах российской диаспоры, которые мы разместили в конце этой статьи.

После трех лет легального проживания можно подать заявление на получение рабочей визы постоянного резидента. Она действует бессрочно, но вам нельзя единовременно покидать Перу более чем на год. Либо после двух лет в стране вы можете податься на гражданство.

Еще некоторые переезжают по учебной визе, которая выдается на год с возможностью продления, или живут по визе инвестора. Для ее получения нужно вложить в экономику Перу не менее 500 тысяч соль (более 10 миллионов рублей).

Преимущества гражданства

Гражданство Перу избавляет от многих проблем во время путешествий. В мировом индексе паспорт находится на 19-м месте — позволяет въезжать в 88 стран и еще в 54 получить визу по прилете. Даже для въезда в Евросоюз и Великобританию гражданам Перу нужно только удостоверение личности.

Документы для легализации

К переезду лучше подготовиться заранее, запросив все справки еще в России. В крайнем случае это можно сделать и в Перу, но процесс может занять до трех месяцев.

При оформлении ВНЖ вам понадобится справка об отсутствии судимости. Для статуса резидента по браку нужна справка об отсутствии государственной регистрации брака, а при получении гражданства — свидетельство о рождении. Чтобы документы были действительны за границей, на них нужно проставить апостиль.

Очень важный совет — до отъезда из России сделайте доверенность на кого-то из родственников. Если вам понадобится дополнительная справка, они смогут получить ее в России, а после — передать с туристами или отправить курьерской службой. Переводить документы до переезда не нужно: миграционные службы здесь принимают только перевод от присяжных государственных переводчиков из Перу.

Счета и карты

До получения ВНЖ с открытием счета могут возникнуть сложности: сейчас в банках Перу чаще всего отказывают туристам из России. Есть редкие сообщения, что в некоторых отделениях Banco de la Nación кому-то открывают счет без ВНЖ или рабочей визы, но это зависит от решения конкретных сотрудников.

После получения карточки резидента вам будет достаточно прийти в любой банк с ВНЖ и загранпаспортом, чтобы открыть счет и оформить карту.

Фото: Антон Лукин / Unsplash

Школы

Школьное образование в Перу состоит из трех этапов. Для детей от трех до пяти лет он называется Inicial, потом дети идут в Primaria, то есть младшую школу. Обучение в ней длится шесть лет. После этого школьников переводят в Secundaria, где они учатся еще пять лет. Все эти этапы обязательны.

Государственные школы в Перу бесплатны для всех. Чтобы поступить, нужен определенный список документов, узнать который можно у вашей школы. Но многие считают, что качество образования в них оставляет желать лучшего, так как ученикам не преподают важные предметы, к примеру английский.

Поэтому большинство иностранцев уже с трех-четырех лет отправляют детей в частные школы. Самые дорогие — билингвальные, где обучают на английском и испанском. Стоить такая в хорошем районе может около 1300 соль в месяц (примерно 28 тысяч рублей).

В Miraflores, престижной зоне у океана, испаноязычная школа будет стоить от 600 соль (13 тысяч рублей). В районах похуже — от 300 до 800 (от 6 до 17 тысяч). Кроме ежемесячного взноса, раз в год придется платить matrícula (сбор за регистрацию в учебном заведении). Стоимость тоже варьируется в зависимости от школы. В частных также может быть единовременный взнос при поступлении (entrance fee) в несколько тысяч долларов.

Также к началу учебного года (кстати, здесь дети выходят с летних каникул в марте) нужно самостоятельно купить все канцелярские товары и форму. Обычно покупка всего необходимого стоит около 2000 соль (примерно 44 тысячи рублей).

Высшее образование

Оно в Перу платное, причем как в частных, так и в государственных университетах. Особенно престижны в Перу частные учреждения. Цены зависят от репутации заведения, а также от выбранной специальности. Стоимость — от 2 до 20 тысяч соль (от 44 до 440 тысяч рублей) за семестр. Стипендии для иностранцев в Перу, к сожалению, не предусмотрены.

Работа

Чаще всего для работы нужен испанский, но можно найти вакансии, где достаточно английского. Средний доход в столице примерно 1700 соль (37 500 рублей), минимальный — 1025 соль (22 700 рублей). Однако квалифицированные специалисты со знанием английского могут зарабатывать намного больше.

К примеру, инженер с опытом может рассчитывать на 3500–4500 соль (77–100 тысяч рублей). Руководитель отдела маркетинга в среднем зарабатывает от трех с половиной до шести тысяч (от 77 до 132 тысяч рублей).

Популярные сайты для поиска работы в Перу: LinkedIn, Bumeran, Computrabajo, Indeed, Jooble.

Цены

Цены на овощи и фрукты здесь намного ниже, чем в России, а молочные продукты и мясо стоят столько же или чуть больше.

Средние цены на продукты и досуг в Перу: манго (килограмм) — 4 соль, или 87 рублей;

авокадо (килограмм) — 3,5 соль, или 75 рублей;

бананы (килограмм) — 1 соль, или 21 рубль;

курица (килограмм) — 14 соль, или 307 рублей;

12 яиц — 13 соль, или 287 рублей;

5 булок — 1 соль, или 21 рубль;

моцарелла (килограмм) — 60 соль, или 1325 рублей;

молоко (литр) — 5 соль, или 110 рублей;

картофель (килограмм) — 2,3 соль, или 50 рублей;

рис (килограмм) — 4,3 соль, или 95 рублей;

бутылка воды (литр) — 2,5 соль, или 55 рублей. Цены на транспорт в Лиме:

билет на метро — 1,5 соль, или примерно 33 рубля;

билет на Metropolitano — 3,2 соль, или 70,80 рубля;

билет на автобус (в среднем) — 2 соль, или 43 рубля;

бензин (литр) — 4,5 соль, или 100 рублей. бургер в ресторане с оценкой $$$ — 49 соль, или 1085 рублей;

коктейль в баре — 22 соль, или 480 рублей;

билет в крупнейшую сеть кинотеатров — 20 соль, или 436 рублей.

Фото: Ashim D’Silva / Unsplash

Жилье

Как и в большинстве стран Латинской Америки, в Перу есть разделение на зоны по доходу. Здесь можно найти даже трущобы, почти как в Бразилии. В менее благополучных зонах у туристов и экспатов часто воруют деньги, телефоны или сумки. Кроме того, в хороших районах больше зелени и лучше инфраструктура, а еще есть служащие, которые следят за порядком.

В столице иностранцы часто селятся в Miraflores, San Isidro, Surco, La Molina, но недвижимость там довольно дорогая. За выгодную цену можно найти жилье и в более дешевых, но все еще спокойных и безопасных районах San Miguel, Pueblo Libre, Jesus Maria, Barranco.

Читать еще Гайд по релокации в Турцию Где искать жилье, как получить ВНЖ и сколько стоит переезд

В Miraflores — престижном районе на побережье — реально снять квартиру с одной спальней и гостиной от 1900 соль (42 тысячи рублей). Жилье с тремя спальнями там же будет стоить от 3000 соль (66 тысяч). Аренда в Jesus Maria, подальше от пляжа, обойдется в 1500–2000 соль (от 33 до 44 тысяч). Отдельно нужно будет заплатить mantenimiento, то есть деньги на содержание здания. На него нужно ежемесячно запланировать от 100 до 400 соль (около 2200–8800 рублей).

Аренда в провинции обходится намного дешевле, чем в столице. Так, в Куско квартиру с тремя спальнями и двумя ваннами можно найти даже за 1000 соль, то есть примерно за 22 тысячи рублей.

Искать жилье можно либо на сайтах Adondevivir, Urbania и Roommates, либо в тематических группах в Facebook. Вот некоторые из них: Alquiler de habitaciones Lima, Alquiler de habitaciones en Lince-Lima-Peru, Alquilo departamentos y habitaciones Lima, Alquiler de Habitaciones y Minidepartamentos en Lima!, Alquileres y roommates con mascotas Lima / Pet friendly apartments Peru.

Медицина

В Перу нет бесплатной медицины: даже в государственных учреждениях нужно платить, а частные клиники, хотя и отличаются высоким качеством услуг, стоят слишком дорого для большинства перуанцев.

Поэтому, если вы планируете переехать в Перу, рекомендуется оформить частную страховку. Самые популярные — Rímac Seguros и Mapfre. Стоимость будет зависеть от разных факторов, но начинается она от 200 соль в месяц (4400 рублей).

Если вы переезжаете по рабочей визе, то вам полагается гарантированная страховка EsSalud. Однако многие жалуются, что в их клиники сложно записаться: на множество пациентов приходится не так много медицинских учреждений. Из-за этого citas (записи на прием) разбирают слишком быстро.

Аптеки здесь называются farmacias или boticas, большинство лекарств в них продаются без рецепта. Многие перуанцы консультируются в аптеках насчет подходящего им лечения и вместо записи к врачу сразу идут к фармацевтам.

При переезде в Перу важно помнить про вакцину от желтой лихорадки. Для жизни в столице или горах такие предосторожности не нужны, но для путешествия в тропические леса Амазонки рекомендуется ее сделать. На испанском она называется vacuna contra la fiebre amarilla. Чтобы прививка начала действовать, вакцинироваться нужно минимум за 10 дней до поездки. Медицинские центры, где можно получить вакцину, есть в любом большом городе.

Климат

Климат здесь сильно отличается в зависимости от зоны. В Перу есть три природных региона: прибрежная Коста, Сьерра с Андами и девственные леса Сельвы.

Столица, Лима, находится у самого Тихого океана. Даже зимой температура не опускается ниже 15 °C. Летом здесь довольно жарко и засушливо. Температура на побережье доходит до 29 °C. В горах, к примеру в Куско, температура колеблется между 0 °C и 22 °C. Даже в теплый сезон здесь по вечерам не обойтись без куртки. В Сельве никогда не бывает холодно. Большую часть года здесь 27–29 °C.

Русскоязычное комьюнити

В Перу не так много россиян как, к примеру, в Аргентине, но здесь тоже есть русскоязычное сообщество. Вот некоторые каналы, где вы можете найти больше соотечественников:

Телеграм: Peru Forum, Перу, Перу 🇵🇪 Чат TravelAsk

Facebook: Перу русские экспаты

А также в Перу есть много международных чатов. Вот несколько из них: Expats in Peru, Extranjeros en el PERÚ

Фото: Willian Justen de Vasconcellos / Unsplash

Стоимость переезда на одного человека

Больше всего заплатить придется за перелет из России в Перу. Добраться проще всего через Стамбул или Доху. Билеты можно найти от 66 тысяч рублей. При регистрации на рейс разные авиалинии сейчас просят или обратный билет в Россию, или билет из страны, поэтому лучше приобрести и его.

Если арендовать квартиру в спокойном, но не самом роскошном районе, месяц обойдется в 30–40 тысяч рублей. На общественный транспорт в столице может уйти 400 соль (8800 рублей) в месяц, в провинции потребуется меньше. Стоимость питания будет отличаться в зависимости от ваших привычек и образа жизни, но в недорогих столовых можно питаться всего за 6–12 соль, то есть 130–260 рублей. В цену входит закуска или суп, а также основное блюдо с мясом и напиток. Уличный фастфуд (гамбургер или фаршированную картошку с рисом, салатом и кальмаром) можно купить за 6–8 соль (130–180 рублей).

Если вы будете оформлять ВНЖ, нужно запланировать отдельный бюджет и на подачу документов. Стоимость переводов и всех государственных пошлин может составить примерно 400 соль, то есть примерно 8800 рублей.