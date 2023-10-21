Как завести банковскую карту, которой можно оплатить зарубежные сервисы

Полтора года назад из России ушли международные платежные системы Visa и Mastercard. Выпущенные до февраля 2022 года карточки по-прежнему работают внутри страны, но фактически ничем не отличаются от карточек отечественной платежной системы «Мир»: ими нельзя оплачивать иностранные сервисы и совершать покупки за границей. Уже полтора года россияне изобретают новые способы обойти эти ограничения, чтобы продолжать платить за Netflix или Spotify, покупать игры в Steam или хранить сбережения в валюте. «Холод» разобрался, какие сейчас есть способы это сделать и насколько они надежные (спойлер: не очень).

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С 2022 года у россиян стал популярным «карточный туризм» — поездка за границу с целью открыть иностранный банковский счет и получить на руки работающую карту Visa или Mastercard. Есть списки самых популярных направлений и конкретных банков и целые гайды по поездкам с подсчетами общих затрат. Но такие путешествия могут затянуться из-за ожидания решения банка, да и в принципе они подходят не всем. Поэтому почти сразу появился рынок услуг для желающих открыть счет за рубежом, не покидая России.

Решить проблему можно двумя способами: завести классический банковский счет через посредника или использовать криптовалютные финтех-сервисы.

Классический банк через посредника

Большинство иностранных банков не позволяют удаленно открыть счет — на каком-то этапе вам все равно потребуется лично прийти в отделение. Но с 2022 года появился небольшой рынок компаний-посредников.

Они договариваются с отдельными банками (их список, как правило, не уточняется; в предложении указаны только страна и тип карты), связываются с клиентом, оформляют документы и сами привозят ему карточку.

Обычно это банки Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Армении и Турции, которые хотят привлечь новых клиентов, но опасаются вторичных санкций ЕС и США за сам факт оказания услуг россиянам.

Главная сложность с удаленным открытием счета в банке — верификация клиента. Некоторые банки делают это по доверенности. В этом случае представитель компании-посредника по выписанной на него в России доверенности едет за границу и открывает счет. Другие банки не принимают иностранные доверенности, но используют онлайн-сервисы KYC для верификации: фото с паспортом, видеочат или liveness check — это когда нейросеть оценивает, реальный ли человек перед камерой. А некоторые банки присылают своих представителей в Россию, где те встречаются с новыми клиентами и сразу выдают им карту.

Какие есть варианты

Цены на подобные услуги начинаются от 14 тысяч рублей, а самый дорогой вариант из публичных стоит 70 тысяч. Все объявления предлагают карты банков Кыргызстана, Казахстана, Армении, Беларуси или Турции. Варианты отличаются по валютам, возможности SWIFT-переводов, доступности сервисов Apple Pay и Google Pay, необходимости доверенности, иностранной SIM-карты, срочности выпуска. Главный агрегатор таких предложений — ManyMany.Cards, и две из трех представленных на нем компаний связаны с одними и теми же владельцами, выяснило издание Frank Media в феврале 2023 года.

Несмотря на высокую цену, эта услуга популярна у россиян. По подсчетам издания Банки.ру, крупнейшая из компаний-посредников EasyPay.World за первые семь месяцев работы оформила больше 16 тысяч карт — по две-три тысячи в месяц. Кроме этой компании, есть Visa.tut и Avo.Cards.

Не представлен на агрегаторе, но предлагает такие же услуги крупный туристический портал «Тревелбелка». Тут цены также начинаются от 14 тысяч рублей. По утверждению самого сервиса, через них оформили более девяти тысяч карт. Также в апреле этого года клиенты банка Тинькофф с тарифом Premium (стоит 1990 рублей в месяц) могли попросить поддержку оформить им карту казахско-европейского банка Freedom Finance. Услуга стоила 5000 рублей, которые списывали прямо со счета в Тинькофф-банке. Теперь, после того как про этот способ стали публично рассказывать, в поддержке отвечают, что не помогают с выпуском таких карт. Однако некоторым это по-прежнему удается.

Риски

Счет могут внезапно закрыть. Например, в 2022 году такое стало часто происходить со счетами россиян в грузинских банках. После этого компании-посредники перестали работать с Грузией. Обычно банки дают время, чтобы клиент успел снять деньги, но риск потерять их все равно есть.



Посредник может подвести. Например, когда компания EasyPay.World открывала карты россиянам в кыргызском банке «Оптима», она использовала зарплатный тариф, который обычно указывают при трудоустройстве. Летом 2022 года ЦБ Кыргызстана ограничил такой способ открытия карт, и последняя партия клиентов EasyPay.World попала под блокировку. Представители компании сами рассказали про этот кейс и утверждают, что большинству клиентов удалось вывести заблокированные средства и открыть карту в другом банке.

Банк может попасть под санкции. Это особенно актуально для клиентов белорусских банков. Пока в стране работают Visa и Mastercard, но остаются риски новых санкций, после которых платежные системы могут уйти из страны. В этом случае деньги на счетах сохранятся, но карты будут работать только на территории Беларуси, как это было с российскими Visa и Mastercard.

Ваши данные могут украсть. На рынках полуанонимных услуг риск мошенничества и потери личных данных особенно велик. У таких сервисов могут быть клоны, где мошенники возьмут предоплату и скроются. Есть сервисы, предлагающие такие же услуги, но еще менее прозрачно — например, GimmeCard, работающий через телеграм-бот. Про него совсем нет публичной информации, но бот почти сразу просит фото с паспортом. «Тинькофф Журнал» оценивает его как рискованный и не рекомендует к использованию. Но даже если использовать относительно публичные и проверенные сервисы, нет гарантии, что посредник не переписал данные карты себе и не использует их в будущем.

Могут возникнуть проблемы с налоговой. По российским законам, все граждане обязаны уведомлять налоговую об открытии счетов за границей. Если этого не сделать, вам грозит штраф четыре-пять тысяч рублей. С большей вероятностью налоговая узнает о счете, открытом в стране, которая обменивается банковской информацией с Россией. Среди популярных для удаленного открытия карты стран таких две — Казахстан и Турция. Меньше шансов, что налоговая узнает про счета в других странах, с которыми у России нет регулярного обмена.

Уведомлять налоговую тоже может быть опасно: в России с 2022 года действует много запретов по валютным операциям между россиянами. Теоретически любой перевод валюты между зарубежными счетами россиян, не являющихся близкими родственниками, — незаконная операция в валюте и может наказываться штрафом в 20–40% от суммы перевода. Но о правоприменительной практике почти ничего не известно: в медиа был описан один случай, к которому у журналистов возникли вопросы.

Криптовалютные карты

Кроме банков Турции и стран СНГ, с клиентами из России работают разные финтех-компании. Как правило, это стартапы, связывающие криптовалютные сети с обычными платежными сетями. Тут нет единого ориентированного на россиян рынка, но есть несколько наиболее популярных сервисов, позволяющих регистрироваться по российскому загранпаспорту. Вот три сервиса, на которые есть достаточное количество отзывов

BitFree — финтех-стартап, находящийся в одной из стран Восточной Азии, предположительно, в Гонконге. Он выпускает виртуальные карты Visa через гонконгские и американские системы корпоративного биллинга. Запустился проект около полутора лет назад. Карта стоит 15 долларов, есть комиссия на пополнение, обслуживание и перевыпуск бесплатные.

Карту можно добавить в Apple Pay и Google Pay, она работает во многих магазинах онлайн- и офлайн-покупок и сервисах. Проверена на больших агрегаторах вроде Booking.com, а также физически — в магазинах и ресторанах. Однако пользователи пишут, что она срабатывает не во всех сервисах.

HyperPay — криптовалютная компания из Гонконга, у которой есть сеть банков-партнеров для выпуска карт. У них есть отдельная команда по коммуникации с клиентами из России. Они предлагают линейку карт Visa и UnionPay, включая опцию заказа физической карты с доставкой по миру. Выпуск виртуальной карты стоит 15 долларов, а физической — 269. У всех виртуальных карт HyperPay есть комиссия 2% на пополнение, а у физической — 3% и плата за обслуживание 70 долларов в год.

Pyypl — уже не стартап, этой компании из ОАЭ около 6 лет. Она выпускает бесплатно виртуальную карту Mastercard. Физическую карту официально заказать можно только в ОАЭ, но у Pyypl есть неофициальные каналы доставки в Россию. Есть варианты заказа через «Авито» или через телеграм-бот, и везде услуга стоит 7000 рублей. Но есть и заметный минус — комиссия в 2% с каждой покупки. Банки-партнеры сервис не афишируют, но один из пользователей рассказал, что его карту выпустил финский банк PCKT Money OYJ. Из плюсов сервиса — карту можно пополнить переводом Qiwi, чтобы вообще не покупать криптовалюту.

Пополнение через криптовалюту

Кроме Qiwi в случае с картой Pyypl, все остальные такие карты из России пополнить можно только криптовалютой. После установки приложения и регистрации появляются индивидуальные адреса криптокошелька, по которым можно перевести криптовалюту любым способом. Например, с другого личного криптокошелька, купить на бирже и вывести оттуда или купить в обменнике. О том, как устроены кошельки, покупка и переводы криптовалюты для россиян, можно почитать тут.

Для продвинутых пользователей криптовалют Такие сервисы не предлагают личный криптокошелек в блокчейне. Это значит, что уникальные ключи от кошелька хранятся на сервере сервиса, а не у пользователя. Поэтому тут, как и на любой криптобирже, средства на кошельке не на 100% защищены от блокировок или хакерских взломов. У HyperPay есть отдельные решения для личных криптокошельков, в том числе холодных, но это отдельный от карты продукт.

У пополнения карты через криптовалюту есть недостаток — как правило, курс на покупку криптовалюты за рубли отличается от биржевого.

Из плюсов: если есть собственный криптокошелек и накопления, то можно создать безопасную стабильную систему пополнения карты. Основную сумму можно держать на своем собственном криптокошельке, который не могут заблокировать или отобрать регуляторы, а на аккаунт Bitfree, HyperPay, Pyypl или аналогичный можно переводить деньги небольшими суммами. Так как это прямой перевод через блокчейн, он будет всегда доступен. Но в случае блокировки карты или внезапных проблем у эмитента карты основные средства останутся в безопасности.

Риски

Перечисленные и аналогичные им сервисы не являются банками и действуют в не самых зарегулированных юрисдикциях. Права пользователя таких сервисов защищены гораздо слабее, чем клиентов банка, поэтому рассматривать такие карты для хранения больших средств не стоит. Счет могут просто заблокировать, опасаясь санкций, а механизмов и норм для возврата средств в Россию у банка-партнера не предусмотрено.

А еще это могут быть мошенники или просто неудачные стартаперы, которые в какой-то момент исчезнут вместе с деньгами, — так уже случилось с одним из конкурентов названных сервисов. В начале мае закрылся зарегистрированный в США азербайджанский стартап Bankoff. Основатели заявили, что их отключили от системы Visa из-за слишком большого количества российских пользователей, но в этой версии заставляет сомневаться тот факт, что перед закрытием основатели вывели деньги со счетов пользователей — информацию об этой операции можно увидеть в блокчейне.